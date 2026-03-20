Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Ποιοι προλαβαίνουν την έκπτωση 4% – Νέα προθεσμία

Παράταση έως τις 15 Μαΐου 2026 δίνεται για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 με έκπτωση 4%, υπό την προϋπόθεση εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου.

Νέα χρονικά περιθώρια για τους φορολογούμενους και τις Φορολογικές δηλώσεις 2026, καθώς δίνεται επιπλέον χρόνος για την εξασφάλιση της ανώτερης έκπτωσης φόρου. Η δυνατότητα αξιοποίησης του ποσοστού 4% παρατείνεται, προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο για έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η σχετική ρύθμιση μεταθέτει την αρχική προθεσμία, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να οργανώσουν την υποβολή τους χωρίς πίεση χρόνου. Ωστόσο, η αξιοποίηση της έκπτωσης παραμένει συνδεδεμένη με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά.

Νέα ημερομηνία για την έκπτωση 4%

Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων με έκπτωση φόρου 4% μεταφέρεται πλέον στις 15 Μαΐου 2026. Αρχικά, το όριο είχε τεθεί για τις 30 Απριλίου, όμως η νέα απόφαση δίνει ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων.

Η αλλαγή αυτή δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους φορολογούμενους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία και να επωφεληθούν από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στο πρώτο στάδιο της υποβολής.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

Το μέτρο αφορά ευρύ φάσμα φορολογουμένων, καθώς περιλαμβάνει μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Ουσιαστικά, αφορά όλους όσοι επιδιώκουν να υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους.

Η έγκαιρη υποβολή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της μέγιστης έκπτωσης, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Προϋποθέσεις για την έκπτωση

Για να κατοχυρωθεί η έκπτωση 4%, δεν αρκεί μόνο η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφάπαξ εξόφληση του συνολικού ποσού του φόρου.

Η πληρωμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μόνο με τον συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων ενεργοποιείται το πλήρες όφελος για τον φορολογούμενο.

Τι ισχύει μετά τις 15 Μαΐου

Όσοι δεν προλάβουν τη νέα προθεσμία εντάσσονται σε επόμενες φάσεις της διαδικασίας, όπου προβλέπονται χαμηλότερα ποσοστά έκπτωσης. Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη υποβολή παραμένει καθοριστική για το ύψος του οφέλους.

Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα κινήτρων, ενθαρρύνοντας την όσο το δυνατόν νωρίτερη ολοκλήρωση των δηλώσεων.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υποβολής

Παρά την παράταση για την έκπτωση, το γενικό πλαίσιο των προθεσμιών παραμένει αμετάβλητο. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, χωρίς να επηρεάζεται από την αλλαγή στο πρώτο στάδιο.

Τρόποι καταβολής του φόρου

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο είτε εφάπαξ είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση προβλέπεται να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Ωστόσο, η επιλογή των δόσεων δεν συνδέεται με την έκπτωση 4%, η οποία χορηγείται αποκλειστικά σε όσους πληρώσουν το σύνολο του φόρου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.