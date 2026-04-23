Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Αυξάνονται τα όρια εισοδήματος – Για ποιούς έρχεται νέα ρύθμιση

Αυξάνονται τα όρια εισοδήματος για την ετήσια επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.

« Τα νέα εισοδηματικά όρια θα είναι στα ίδια με αυτά που έχει το Σπίτι μου 2 . Άρα:

για τον άγαμο χωρίς τέκνα : το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από τις 20.000 ευρώ

για τον έγγαμο, το όριο οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται στις 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, από 28.000 ευρώ πλέον 4.000 για κάθε τέκνο που ήταν. Υποστηρίζονται περισσότερο οι οικογένειες με παιδιά

και για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται στις 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, από 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο που ήταν.

ΝΕΟ έκτακτο επίδομα για γονείς – Πόσα θα λάβουν και πότε

Σε σύνολο 1,19 εκατ. νοικοκυριών που βρίσκονται σε ενοίκιο πλέον είναι δικαιούχοι 1.021.667 νοικοκυριά . Αυτό αντιστοιχεί στο 86% των νοικοκυριών και έχει δημοσιονομικό κόστος 25 εκατ. ευρώ επιπλέον» σημείωσε.

Έρχεται ρύθμιση για διπλό ενοίκιο

Επίσης προανήγγειλε πως θα υπάρξει νέα ρύθμιση για την καταβολή διπλού ενοικίου σε ειδικές ομάδες πολιτών. «Έχουμε και διπλό ενοίκιο που θα επιστραφεί σε γιατρούς και νοσηλευτές χωρίς εισοδηματικά κριτήρια .Αυτό αφορά περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές .Θα έρθει ρύθμιση μέσα στον μήνα. Ειδικά αυτήν η κατηγορία θα λάβει 1 ενοίκιο την επόμενη περίοδο και άλλο ένα τον Νοέμβριο.Και άλλα δύο τον Νοέμβριο » σημείωσε.