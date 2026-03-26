Επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για νέους πτυχιούχους – Πότε ξεκινά

Πίνακας περιεχομένων

Νέο πρόγραμμα επιδόματος έως 21.000 ευρώ για νέους πτυχιούχους που θέλουν να ξεκινήσουν επιχείρηση αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο.

Επίδομα για νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα δρομολογείται για το επόμενο διάστημα, με την έναρξη του προγράμματος να τοποθετείται εντός του Απριλίου. Η νέα δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν οικονομική στήριξη για τα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης.

Η πρωτοβουλία αφορά τόσο όσους σχεδιάζουν τώρα να ξεκινήσουν δραστηριότητα, όσο και εκείνους που έχουν ήδη προχωρήσει σε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2025, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

Ποια ποσά προβλέπει το επίδομα για νέους πτυχιούχους

Το βασικό ποσό ενίσχυσης για έναν νέο πτυχιούχο που δημιουργεί ατομική επιχείρηση ανέρχεται σε 13.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των πρώτων λειτουργικών αναγκών, δίνοντας μια ουσιαστική ώθηση στην έναρξη της δραστηριότητας.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προχωρήσει και σε πρόσληψη εργαζομένου, προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση ύψους 15.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.



Ενίσχυση για συνεργατικά σχήματα και κοινές επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για συνεργατικά σχήματα, όπου δύο ή περισσότεροι πτυχιούχοι αποφασίζουν να δημιουργήσουν από κοινού επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό ποσό ενίσχυσης αυξάνεται και φτάνει τις 21.000 ευρώ.

Η επιλογή της συνεργασίας ενθαρρύνεται μέσω του αυξημένου επιδόματος, καθώς δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού δεξιοτήτων και πόρων, στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Πώς κατανέμεται η χρηματοδότηση στους δικαιούχους

Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται εφάπαξ, αλλά διανέμεται σε τρεις διακριτές περιόδους, καλύπτοντας συνολικά 18 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Για ατομικές επιχειρήσεις, προβλέπεται καταβολή 4.400 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο και από 4.300 ευρώ στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο.

Για τις περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων, η ενίσχυση αποδίδεται με διαφορετική κατανομή, με ποσό 7.000 ευρώ ανά χρονική περίοδο, διευκολύνοντας την κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κριτήρια επιλογής και προτεραιότητες του προγράμματος

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας αξιολόγησης με μοριοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται πρόσθετα πλεονεκτήματα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, περιοχές με χαμηλότερο ΑΕΠ ή δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες, καθώς και άτομα με αναπηρία.

Προϋπολογισμός και στόχος της νέας δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιχορήγηση αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων για διάστημα 18 μηνών, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και ανάπτυξης σε όσους επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και βασικά χαρακτηριστικά

Η ενεργοποίηση του προγράμματος αναμένεται εντός του Απριλίου, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, με στόχο την άμεση ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας.

Η δράση «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για όσους επιδιώκουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.