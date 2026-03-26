ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού Α21: Οι ημερομηνίες πληρωμών για το 2026

Το επίδομα παιδιού Α21 για το 2026 συνεχίζει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και ποσά που διαμορφώνονται βάσει εισοδήματος και αριθμού τέκνων.

Το επίδομα παιδιού Α21 παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι δικαιούχοι αναμένουν τις επόμενες πληρωμές μετά την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας. Η διαδικασία καταβολής συνεχίζεται με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το 2026, το οποίο προβλέπει διαδοχικές διμηνιαίες δόσεις.

Την ίδια στιγμή, το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τα εισοδηματικά δεδομένα κάθε νοικοκυριού, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η κλιμάκωση αυτή διαμορφώνει τρεις βασικές κατηγορίες ενίσχυσης.

Πώς καθορίζονται τα ποσά του επιδόματος παιδιού Α21

Το επίδομα παιδιού Α21 υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, με τρεις διαφορετικές εισοδηματικές κλίμακες να καθορίζουν το τελικό ποσό. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, η μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται σε 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ ανά τέκνο.

Η διαφοροποίηση αυτή σημαίνει ότι το ίδιο νοικοκυριό μπορεί να λάβει διαφορετικό ποσό σε σχέση με κάποιο άλλο, ακόμη και με ίδιο αριθμό παιδιών, εφόσον ανήκει σε διαφορετική εισοδηματική κατηγορία. Το κριτήριο του εισοδήματος παραμένει καθοριστικό για τον υπολογισμό της παροχής.

Αυξημένα ποσά για τρίτο και επόμενα παιδιά

Σημαντική ενίσχυση προβλέπεται για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, καθώς από το τρίτο τέκνο και μετά τα ποσά διπλασιάζονται. Συγκεκριμένα, το μηνιαίο επίδομα διαμορφώνεται σε 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ για κάθε παιδί, ανάλογα και πάλι με το εισόδημα.

Κατώτατος μισθός: Ανακοινώνεται η νέα αύξηση-Αυξάνονται επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνοντας αισθητά το συνολικό ποσό που λαμβάνουν σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η οικονομική στήριξη.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για το 2026

Το πρόγραμμα καταβολής του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026 περιλαμβάνει πέντε ακόμη διμηνιαίες δόσεις. Η δεύτερη δόση, που αφορά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου, έχει οριστεί να καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026.

Ποιός δήμος θα δώσει επίδομα έως 500 ευρώ

Ακολουθεί η τρίτη δόση για το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου, η οποία θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τέταρτη δόση (Ιουλίου – Αυγούστου) έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του έτους

Η πέμπτη δόση, που αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026, συνεχίζοντας ομαλά τη ροή των πληρωμών μέσα στη χρονιά.

Η έκτη και τελευταία δόση για το 2026, που καλύπτει το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, αναμένεται να δοθεί μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των καταβολών για το έτος.