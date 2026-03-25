Κατώτατος μισθός: Ανακοινώνεται η νέα αύξηση – Αυξάνονται επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται από την 1η Απριλίου, με ευρύτερες επιπτώσεις σε εισοδήματα, επιδόματα και αποδοχές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο κατώτατος μισθός μπαίνει εκ νέου στο επίκεντρο, καθώς προωθείται νέα αύξηση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, ενισχύοντας το εισόδημα των εργαζομένων και επηρεάζοντας μια σειρά από παροχές.

Η σχετική εισήγηση πρόκειται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση των αποδοχών.

Σταθερή πορεία αυξήσεων και στόχος για το 2027

Η επικείμενη αναπροσαρμογή αποτελεί την έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022, συνεχίζοντας μια πορεία σταδιακής ανόδου του βασικού μισθού. Από τα 650 ευρώ το 2019, η ελάχιστη αμοιβή έχει φτάσει σήμερα στα 880 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 35,4%.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση τα επόμενα χρόνια, με στόχο ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ έως το 2027, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Κατώτατος μισθός: Τι θα γίνει με Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας

Ενίσχυση εισοδήματος και πραγματικές απολαβές

Η αύξηση των αποδοχών έχει οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του ετήσιου εισοδήματος των χαμηλόμισθων, καθώς η σωρευτική διαφορά αντιστοιχεί σε 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση.

Με βάση τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον βασικό μισθό λαμβάνουν πλέον επιπλέον ποσό που ισοδυναμεί με πέντε μισθούς του 2019, ενώ η συνολική αύξηση έχει ξεπεράσει τον πληθωρισμό, ενισχύοντας το πραγματικό εισόδημα.

Αγορά εργασίας και ανεργία σε χαμηλά επίπεδα

Παρά τις συνεχείς αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, η πορεία της ανεργίας παραμένει πτωτική. Τον Ιανουάριο καταγράφηκε ποσοστό 7,7%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση από το 2008.

Σε σύγκριση με το 9,8% που είχε καταγραφεί ένα έτος νωρίτερα, σημειώνεται σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ 2019 και 2025, με τον αριθμό των απασχολούμενων να ξεπερνά τα 4,4 εκατομμύρια.

Παρεμβάσεις για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος

Η νέα αύξηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Κατώτατος μισθός: Πότε θα φτάσει στα 1.000 ευρώ

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ μειώσεις φόρων για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες, ενώ καταγράφεται αύξηση κατά 2,7 εκατομμύρια ώρες στην δηλωμένη υπερωριακή εργασία το 2025.

Επιπτώσεις σε επιδόματα και δημόσιο τομέα

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα σειρά επιδομάτων, όπως το επίδομα ανεργίας, μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και τις αποδοχές που σχετίζονται με προϋπηρεσία μέσω των τριετιών.

Ταυτόχρονα, η αύξηση έχει αντίκτυπο και στον δημόσιο τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων προσαρμόζονται αναλογικά, με αποτέλεσμα από τη μισθοδοσία του Απριλίου να προκύψει βελτίωση στις απολαβές τους.