ΕΝΦΙΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά – Όλα όσα αλλάζουν

Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να αναρτηθεί άμεσα με πληρωμή σε 12 δόσεις, ενώ σημαντικές αλλαγές, εκπτώσεις και απαλλαγές αφορούν περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να εμφανιστεί στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων τις επόμενες ημέρες, με την εξόφληση να πραγματοποιείται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου, ενώ η τελευταία θα εξοφληθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι φετινές χρεώσεις αναμένεται να φέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών. Περίπου ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ για πολλούς από αυτούς το 2026 θα αποτελέσει την τελευταία χρονιά καταβολής του φόρου για συγκεκριμένα ακίνητα.

Ποιοι ιδιοκτήτες θα δουν σημαντική μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Ιδιαίτερα ευνοημένοι εμφανίζονται ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Στα εκκαθαριστικά του 2026 προβλέπεται μείωση κατά 50% για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής.

Το όριο αυξάνεται έως τους 1.700 κατοίκους για περιοχές του Έβρου, της Δυτικής Μακεδονίας και άλλων παραμεθόριων περιοχών. Συνολικά η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου ένα εκατομμύριο κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση του φόρου για το 2026. Από το 2027 προβλέπεται πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα συγκεκριμένα ακίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι για πολλούς ιδιοκτήτες η φετινή χρονιά θα είναι η τελευταία κατά την οποία θα καταβάλουν τον φόρο.

Εκπτώσεις για ασφαλισμένες κατοικίες

Σημαντική μείωση προβλέπεται και για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ η έκπτωση φτάνει το 20%, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η μείωση διαμορφώνεται στο 10%.

Η έκπτωση μπορεί να εφαρμοστεί και αναλογικά σε περιπτώσεις όπου η ασφάλιση ήταν ενεργή για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο 2025. Την προηγούμενη χρονιά περίπου 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση στον φόρο για συνολικά 502.597 ασφαλισμένα ακίνητα.

Από αυτά, περίπου 250.000 ιδιοκτήτες εξασφάλισαν τη μέγιστη μείωση του 20%. Τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών τον Ιούνιο του 2025 έδειξαν ότι 749.995 συμβόλαια κατοικίας καλύπτουν φυσικές καταστροφές και σεισμό, με το 45,8% να αφορά ακίνητα στην Αττική.

Μειωμένος ή μηδενικός φόρος για συγκεκριμένες κατηγορίες

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% και για φορολογούμενους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας ορίζεται έως 85.000 ευρώ για άγαμους, έως 150.000 ευρώ για ζευγάρια ή μονογονεϊκές οικογένειες και έως 200.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.

Πλήρης απαλλαγή από τον φόρο προβλέπεται για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και για άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ με προσαύξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο και τέκνα και η συνολική επιφάνεια κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Οι δύο αυτές κατηγορίες ιδιοκτητών προσεγγίζουν συνολικά το ένα εκατομμύριο.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Μειωμένες χρεώσεις ή ακόμη και μηδενικό φόρο μπορεί να δουν και ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε μεταβιβάσεις ακινήτων μέσα στο 2025, όπως πώληση, δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά. Επίσης ευνοούνται περιπτώσεις ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή σε περιοχές με ειδικό καθεστώς, όπως μεταφερόμενοι οικισμοί και κοινότητες.

Επιπλέον, μειώσεις μπορούν να προκύψουν για ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης. Αντίθετα, αυξημένο φόρο ενδέχεται να δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Αυξήσεις μπορεί επίσης να προκύψουν σε περιπτώσεις όπου αποκτήθηκαν εμπράγματα δικαιώματα, όπως πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία. Επιπλέον επιβαρύνσεις εμφανίζονται και όταν δηλώθηκαν για πρώτη φορά στο Ε9 τακτοποιημένοι χώροι, όπως αυθαίρετα ή ημιυπαίθριοι που δεν είχαν δηλωθεί στο παρελθόν.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες στα εκκαθαριστικά

Μόλις αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εισέλθουν στο myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους και να επιλέξουν την εφαρμογή για το Ε9 και τον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Στη συνέχεια είναι σημαντικό να ελέγξουν όχι μόνο το τελικό ποσό του φόρου αλλά και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του, όπως η αντικειμενική αξία και τυχόν εκπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί. Παράλληλα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα ακίνητα που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό είναι όσα πραγματικά ανήκουν στην περιουσία τους.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος πιθανών λαθών στα στοιχεία των ακινήτων, όπως ο όροφος, τα τετραγωνικά μέτρα, το έτος κατασκευής ή η χρήση του χώρου. Εάν στο εκκαθαριστικό εμφανιστεί μήνυμα ότι ο φόρος υπολογίστηκε με βάση ελλιπή στοιχεία, τότε η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 είναι υποχρεωτική μόλις ανοίξει ξανά η σχετική πλατφόρμα.

Η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να ακυρώσει την αρχική χρέωση, αλλά διορθώνει το ποσό στις επόμενες δόσεις που θα επαναυπολογιστούν από την ΑΑΔΕ μετά τις αλλαγές. Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν αν θα πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ ή σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση.