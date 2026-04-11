ΕΝΦΙΑ 2026: Οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να ρίξουν τον λογαριασμό

Διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ 2026 μέσω Ε9 δίνουν δυνατότητα μείωσης φόρου, με προθεσμία έως 31 Ιουλίου.

O ΕΝΦΙΑ 2026 περνά σε φάση διορθώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να επανεξετάσουν τα στοιχεία τους και να προχωρήσουν σε αλλαγές μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέα εκκαθάριση και ενδεχομένως σε χαμηλότερο φόρο.

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών, εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις, διορθώνοντας στοιχεία που επηρεάζουν το τελικό ποσό.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις μέσω Ε9

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» και να επιλέξουν το φορολογικό έτος 2026, προκειμένου να ελέγξουν και να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα.

Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή άλλα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων. Εφόσον προκύψει διαφοροποίηση στον φόρο, εκδίδεται νέα πράξη προσδιορισμού.

Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς επιβολή προστίμου έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η προθεσμία αυτή επιτρέπει στους φορολογούμενους να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους.

Μετά τη διόρθωση, εφόσον επηρεάζεται ο υπολογισμός του φόρου, πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση, η οποία αποτυπώνει το επικαιροποιημένο ποσό.

Η μείωση 50% για κύρια κατοικία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση κατά 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Η μείωση αυτή εφαρμόστηκε αυτόματα σε περιπτώσεις όπου υπήρχε σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων.

Σε περιπτώσεις λαθών, όπως ελλιπής ή λανθασμένος αριθμός παροχής ρεύματος, οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω Ε9, ώστε να ενεργοποιηθεί η μείωση με νέα εκκαθάριση.

Τα συνηθισμένα λάθη που αυξάνουν τον φόρο

Λανθασμένα τετραγωνικά, ανακριβή ποσοστά κυριότητας ή ελλιπής καταγραφή στοιχείων αποτελούν βασικές αιτίες αυξημένου ΕΝΦΙΑ. Τα λάθη αυτά μπορούν να διορθωθούν μέσω της διαδικασίας τροποποίησης.

Η σωστή καταχώριση των στοιχείων είναι καθοριστική, καθώς επηρεάζει άμεσα τον υπολογισμό του φόρου και το τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης.

Εναλλακτική διαδικασία για απαλλαγές

Για περιπτώσεις όπου απαιτείται απαλλαγή ή έκπτωση που δεν προκύπτει μόνο από το Ε9, υπάρχει δυνατότητα υποβολής ψηφιακής αίτησης μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου».

Η αίτηση συνοδεύεται από το έντυπο Δ500 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να εκδοθεί νέα πράξη προσδιορισμού φόρου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η επανεξέταση των στοιχείων αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα για όσους διαπιστώνουν υψηλότερο φόρο από τον αναμενόμενο. Η δυνατότητα παρέμβασης υπάρχει και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης.

Η έγκαιρη και σωστή διόρθωση των στοιχείων είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς από αυτή εξαρτάται η νέα εκκαθάριση και το ποσό του ΕΝΦΙΑ.