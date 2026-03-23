ΕΝΦΙΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ποιούς ακυρώνονται οι χρεώσεις

Διορθωτικά εκκαθαριστικά με μηδενικό ΕΝΦΙΑ εκδίδονται για πληγείσες περιοχές, ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για τα έτη 2026 και 2027 και επιστροφές σε όσους έχουν ήδη πληρώσει.

Ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε διορθώσεις των αρχικών εκκαθαριστικών που είχαν προκαλέσει αναστάτωση. Οι αλλαγές οδηγούν σε διαγραφή των χρεώσεων και σε νέα σημειώματα με μηδενικό φόρο, τα οποία θα αναρτηθούν μέσα στον Απρίλιο.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη καταβάλει την πρώτη δόση θα δουν τα ποσά είτε να επιστρέφονται είτε να συμψηφίζονται με άλλες οφειλές, καθώς η διαδικασία αναπροσαρμογής βασίζεται στη σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που παρατείνει τις απαλλαγές.

Παράταση απαλλαγών για δύο ακόμη χρόνια

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται για τα έτη 2026 και 2027, καλύπτοντας ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η συνέχιση της φορολογικής ελάφρυνσης για τους πληγέντες.

Οι διορθώσεις που εφαρμόζονται στα εκκαθαριστικά αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την παράταση, καθώς οι αρχικές χρεώσεις δεν είχαν ενσωματώσει πλήρως τις προβλέψεις της τροπολογίας, οδηγώντας σε εσφαλμένες επιβαρύνσεις για πολλούς ιδιοκτήτες.

Οι περιοχές που καλύπτονται από πλήρη απαλλαγή

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, απαλλάσσονται από τον φόρο ακίνητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα αυτοψίας που έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στην ακίνητη περιουσία όσων έχασαν τη ζωή τους στα συγκεκριμένα γεγονότα.

Ανάλογη πρόβλεψη ισχύει και για ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018, καθώς και για περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχασαν τη ζωή τους στις ίδιες καταστροφές.

Ειδικές περιπτώσεις και οικισμοί που εντάσσονται

Στην πλήρη απαλλαγή εντάσσονται επίσης ακίνητα στον οικισμό Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου στη Φλώρινα, λόγω της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εξαιτίας κατολισθήσεων από το ορυχείο Αμυνταίου. Το ίδιο ισχύει και για πολεοδομικά ανενεργούς οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών, όπως η Πεπονιά, το Πολύλακκο, το Αξιόκαστρο, το Κλήμα, η Τραπεζίτσα, η Πανάρετη, το Πυλώρι, καθώς και το Καλαμίτσι, το Καλοχίο και η Μεσόλακκα.

Παράλληλα, καλύπτονται ακίνητα στη Βόρεια Εύβοια στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, τα οποία επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021, εφόσον οι ιδιοκτήτες διατηρούν την κυριότητα.

Ποιες σεισμόπληκτες περιοχές περιλαμβάνονται

Η απαλλαγή αφορά και ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, όπως σε Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας (Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας), της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερίας), της Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών και Κοζάνης) και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας), εφόσον τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς του Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ακίνητα σε Σάμο, Ικαρία και Χίο που επλήγησαν από τον σεισμό και τις πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Επιπλέον ρυθμίσεις και προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, ενισχύοντας μια παραμεθόρια περιοχή με έντονα δημογραφικά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές, που δεν έλαβαν την έκπτωση 50% λόγω λαθών ή παραλείψεων στον αριθμό παροχής ρεύματος, καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση ισχύει για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ, με εξαίρεση την Αττική.