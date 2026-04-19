Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει η γιορτή φέτος

Πίνακας περιεχομένων

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου αλλάζει ημερομηνία ανάλογα με το Πάσχα, ενώ το 2026 τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου αποτελεί μία από τις λίγες περιπτώσεις στο ορθόδοξο εορτολόγιο όπου η ημερομηνία δεν είναι πάντα σταθερή, καθώς συνδέεται άμεσα με το πότε εορτάζεται το Πάσχα.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί διαφοροποιήσεις κάθε χρόνο, επηρεάζοντας και τον χρόνο εορτασμού όσων φέρουν το όνομα του Αγίου.

Για το 2026, το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση της σταθερής ημερομηνίας της εορτής. Έτσι, οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες θα γιορτάσουν κανονικά στις 23 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη.

Πώς καθορίζεται η ημερομηνία της εορτής

Η ημερομηνία του Αγίου Γεωργίου εξαρτάται από τη χρονική θέση του Πάσχα στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Όταν το Πάσχα εορτάζεται αργά, τότε η μνήμη του Αγίου παραμένει σταθερή στις 23 Απριλίου.

Αντίθετα, όταν το Πάσχα πέφτει νωρίτερα, η εορτή μετακινείται, ώστε να μην συμπέσει με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γιορτή τοποθετείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γιατί μετατίθεται η γιορτή

Οι εκκλησιαστικοί κανόνες προβλέπουν ότι εορτές που συμπίπτουν με περιόδους όπως η Μεγάλη Εβδομάδα δεν τελούνται κανονικά εκείνες τις ημέρες. Για τον λόγο αυτό, μεταφέρονται είτε στην Κυριακή πριν είτε στην περίοδο της Διακαινησίμου, δηλαδή την εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Παράλληλα, δεν ισχύει η άποψη ότι ο Άγιος Γεώργιος τιμάται πάντα μετά το Πάσχα. Η εξήγηση σχετίζεται με τα εκκλησιαστικά τροπάρια, τα οποία περιέχουν αναστάσιμα στοιχεία που δεν μπορούν να ψαλούν πριν από την Ανάσταση, ενώ κάθε Κυριακή θεωρείται αναστάσιμη ημέρα.

Ο βίος του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου

Στην ορθόδοξη παράδοση, ο Άγιος Γεώργιος ξεχωρίζει ανάμεσα σε δεκάδες μορφές με το ίδιο όνομα ως ο κατεξοχήν τιμώμενος άγιος. Έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα, κατά την περίοδο του αυτοκράτορα Διοκλητιανός.

Καταγόταν από την Καππαδοκία της Μικράς Ασίας, προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ακολούθησε στρατιωτική σταδιοδρομία, φτάνοντας σε υψηλό αξίωμα στον ρωμαϊκό στρατό.

Το μαρτύριο και η παράδοση

Κατά τους διωγμούς του 303 μ.Χ., ο Άγιος Γεώργιος δήλωσε ανοιχτά τη χριστιανική του πίστη, γεγονός που προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα. Παρά τις υποσχέσεις για πλούτη και αξιώματα, αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει.

Ακολούθησαν σκληρά βασανιστήρια, τα οποία, σύμφωνα με την παράδοση, δεν στάθηκαν ικανά να τον λυγίσουν, καθώς διατηρήθηκε ζωντανός με θαυματουργό τρόπο. Τελικά, μαρτύρησε με αποκεφαλισμό την Παρασκευή 23 Απριλίου του 303 μ.Χ.