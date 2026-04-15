Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή – Γιατί μεταβάλλεται

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου το 2026 παραμένει στις 23 Απριλίου, καθώς το Πάσχα πέφτει νωρίς μέσα στον Απρίλιο.

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες στο ορθόδοξο εορτολόγιο, καθώς η ημερομηνία της δεν είναι πάντα σταθερή και συνδέεται άμεσα με το Πάσχα.

Για το 2026, η γιορτή παραμένει στην καθιερωμένη ημερομηνία της, καθώς το Πάσχα πέφτει νωρίς, επιτρέποντας τον εορτασμό χωρίς μεταφορά.

Πότε γιορτάζεται ο Άγιος Γεώργιος το 2026

Το 2026, το Πάσχα εορτάστηκε στις 12 Απριλίου, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο υπολογισμού της εορτής του Αγίου Γεωργίου.

Δείτε ποιές αργίες και ποιά τριήμερα ακολουθούν μετά το Πάσχα

Έτσι, η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση της ημερομηνίας.

Γιατί η εορτή μεταβάλλεται σε ορισμένες χρονιές

Η ημερομηνία της εορτής εξαρτάται από τη χρονική τοποθέτηση του Πάσχα, καθώς όταν συμπίπτει με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετατίθεται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γιορτή μεταφέρεται είτε πριν από τη συγκεκριμένη περίοδο είτε μετά το Πάσχα, κατά την εβδομάδα της Διακαινησίμου, ώστε να μπορεί να τελεστεί κανονικά.

Πότε πέφτει το Πάσχα το 2027; Η ανατροπή με την Πρωτομαγιά

Τι ισχύει σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση

Η εκκλησιαστική παράδοση επισημαίνει ότι η εορτή δεν συνδέεται αποκλειστικά με την περίοδο μετά το Πάσχα, όπως συχνά αναφέρεται.

Τα τροπάρια του Αγίου Γεωργίου περιλαμβάνουν αναστάσιμα στοιχεία, γεγονός που δεν επιτρέπει την τέλεσή τους πριν από την Ανάσταση, ενώ κάθε Κυριακή θεωρείται αναστάσιμη ημέρα.

Ποιος είναι ο Άγιος Γεώργιος

Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος είναι η κύρια μορφή που τιμάται, παρά το γεγονός ότι στο εορτολόγιο καταγράφονται πολλές μορφές με το ίδιο όνομα.

Έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα, κατά την περίοδο του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, και καταγόταν από την Καππαδοκία της Μικράς Ασίας, προερχόμενος από αριστοκρατική οικογένεια και υπηρετώντας ως αξιωματικός στον ρωμαϊκό στρατό.

Το μαρτύριο και η παράδοση

Κατά τους διωγμούς του 303 μ.Χ., ο Άγιος Γεώργιος ομολόγησε την πίστη του, παρά τις πιέσεις να την αρνηθεί, γεγονός που οδήγησε σε σκληρά βασανιστήρια.

Σύμφωνα με την παράδοση, υπέμεινε δοκιμασίες χωρίς να λυγίσει και τελικά μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στις 23 Απριλίου του ίδιου έτους, ενώ τα λείψανά του μεταφέρθηκαν αργότερα στη Λύδδα της Παλαιστίνης.