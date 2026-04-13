Άγιος Γεώργιος: Πότε πέφτει η εορτή φέτος

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου το 2026 θα τιμηθεί κανονικά στις 23 Απριλίου, καθώς το Πάσχα πέφτει νωρίς.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στο Ορθόδοξο εορτολόγιο, καθώς η ημερομηνία της δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά εξαρτάται από το πότε εορτάζεται το Πάσχα.

Φέτος, με το Πάσχα να πέφτει στις 12 Απριλίου 2026, η εορτή δεν μετακινείται και τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, όπως προβλέπει το εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Πότε μετακινείται η γιορτή του Αγίου Γεωργίου

Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου υπολογίζεται με ιδιαίτερο τρόπο στην Εκκλησία. Όταν το Πάσχα είναι μεταγενέστερο, η εορτή παραμένει στις 23 Απριλίου.

Ωστόσο, όταν η ημερομηνία συμπίπτει με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, τότε μεταφέρεται για μετά το Πάσχα, συνήθως κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα, ώστε να συμβαδίζει με τον αναστάσιμο χαρακτήρα της περιόδου.

Γιατί δεν ισχύει πάντα η ίδια ημερομηνία

Δεν είναι σωστή η άποψη ότι ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται πάντα μετά το Πάσχα. Η μεταφορά της εορτής γίνεται μόνο όταν συμπίπτει με περίοδο νηστείας ή πένθους.

Τα τροπάρια της εορτής έχουν αναστάσιμο περιεχόμενο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν ψάλλονται πριν από την Ανάσταση. Παράλληλα, η ακολουθία του Αγίου γράφτηκε σε εποχές όπου η εορτή τοποθετούνταν πάντοτε μετά το Πάσχα, πριν την αλλαγή του ημερολογίου.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα ονόματα στην Ελλάδα

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου έχει και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς αφορά ένα από τα πιο συνηθισμένα ονόματα στη χώρα.

Το όνομα Γεώργιος, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεί διαχρονικά το πιο διαδεδομένο ανδρικό όνομα στην Ελλάδα, ήδη από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία οικογένεια χωρίς έναν Γιώργο ή μία Γεωργία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη εορτή ιδιαίτερα μαζική.

Ο βίος του Αγίου Γεωργίου

Ο Άγιος Γεώργιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Καππαδοκία και προερχόταν από εύπορη οικογένεια, ενώ υπηρέτησε ως αξιωματικός στον ρωμαϊκό στρατό.

Το 303 μ.Χ., κατά τους διωγμούς των χριστιανών, ομολόγησε δημόσια την πίστη του, αρνούμενος να την αποκηρύξει παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια. Υπέστη σκληρές δοκιμασίες, όμως, σύμφωνα με την παράδοση, επέδειξε ακλόνητη πίστη.

Το μαρτύριο και η τιμή του Αγίου

Τελικά, ο Άγιος Γεώργιος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στις 23 Απριλίου του 303 μ.Χ. Το λείψανό του μεταφέρθηκε και τάφηκε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, όπου και τιμάται μέχρι σήμερα.

Η μορφή του παραμένει από τις πιο εμβληματικές στην Ορθόδοξη παράδοση, ενώ η τιμή του συνδέεται με την πίστη, την ανδρεία και τη θυσία, στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους.