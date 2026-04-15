Αφρικανική σκόνη: Αυτές οι περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Πίνακας περιεχομένων

Στο… έλεος της αφρικανικής σκόνης είναι η Ελλάδα από χθες Τρίτη, με τις λασποβροχές να κάνουν για ακόμα μία φορά την εμφάνισή τους.

Το σκηνικό θα παραμείνει ίδιο σήμερα και αύριο, με την υποχώρηση του φαινομένου να αναμένεται από την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου σήμερα, Τετάρτη η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης θα γίνει ακόμα πιο έντονη και αισθητή σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ευνοείται από τους ισχυρούς νοτιάδες στο Ιόνιο, όπου θα φτάνουν τα 6-8 μποφόρ.

Η ατμόσφαιρα θα είναι μουντή, καθώς θα έχουμε και συννεφιά αλλά και αυξημένη σκόνη, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν λασποβροχές σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, σήμερα Τετάρτη θα είναι σχετικά υψηλή για την εποχή, κυρίως στα δυτικά όπου θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες, φτάνοντας τους 24 με 25 βαθμούς στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, και τους 23 στην Κρήτη.

Την Πέμπτη, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων θα παραμείνουν αυξημένες, κυρίως στην κεντρική, την ανατολική και τη νότια χώρα. Όπως δείχνουν και οι χάρτες της ομάδας του meteo από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι τιμές θα φτάνουν τοπικά πάνω από τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 2 με 3 φορές πάνω από το όριο που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία μας.

Την ίδια ημέρα ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 και τοπικά στο Κρητικό πέλαγος τα 8 μποφόρ.

Το φαινόμενο θα εξασθενήσει την Παρασκευή.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός φαίνεται να ανοίγει, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά.

Προειδοποίηση Καλλιάνου για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης

Για εκτεταμένο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει τη χώρα έως και την Παρασκευή έκανε λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες τέσσερις ημέρες θα είναι η αυξημένη συννεφιά και οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, που θα καταστήσουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Τοπικές λασποβροχές αναμένονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, οδηγώντας σε πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή βελτίωση της ατμόσφαιρας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, αν και το φαινόμενο θα είναι αισθητό, η έντασή του θα είναι μέτρια και δεν θα συγκρίνεται με τις ακραίες συνθήκες που καταγράφηκαν πρόσφατα στην Κρήτη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική – νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-04-2026

Στα κεντρικά και βόρεια, πλην της Θράκης, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-04-2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-04-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.