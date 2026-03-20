Βουλή: Καταγγελίες για την κατάσταση σε ειδικό σχολείο – Ρωγμές, μούχλα και κίνδυνοι για μαθητές

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνες συνθήκες στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη φέρνει στη Βουλή ερώτηση, με αιχμή την απουσία ελέγχων και τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Το ζήτημα των επικίνδυνων συνθηκών στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Β’ Πειραιώς Σοφία Ασημακοπούλου – Χαΐδω, με ερώτηση που κατατέθηκε στις 18 Μαρτίου 2026, αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και υποδομών που, όπως καταγγέλλεται, θέτουν σε κίνδυνο μαθητές με αναπηρία.

Η παρέμβαση βασίζεται σε καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και σε δημοσιεύματα, τα οποία περιγράφουν εικόνα εγκατάλειψης σε ένα σχολείο που φιλοξενεί μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες μαθητών.

Εκτεταμένες φθορές και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, το σχολικό συγκρότημα εμφανίζει έντονα σημάδια στατικής επιβάρυνσης, με διαμπερείς ρωγμές και βαθιές ρηγματώσεις στην τοιχοποιία, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητά του.

Την ίδια ώρα, έχουν σημειωθεί πτώσεις σοβάδων τόσο σε αίθουσες όσο και σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ η παρουσία εκτεταμένης μούχλας και υγρασίας επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύονται οι μαθητές. Παράλληλα, τα φθαρμένα δάπεδα και οι επικίνδυνες ράμπες για άτομα με αναπηρία συνθέτουν μια εικόνα που απέχει σημαντικά από τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Καταγγελίες για απουσία ελέγχων και αυτοψίας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2026 δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία επίσημη αυτοψία από την ΚΤΥΠ Α.Ε. ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους.

Η απουσία ελέγχων εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια των μαθητών και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων σε ένα ζήτημα που αφορά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Θέμα συνταγματικής και διεθνούς υποχρέωσης

Στην ερώτησή της, η βουλευτής επισημαίνει ότι η κατάσταση ενδέχεται να συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάνοντας αναφορά στο άρθρο 16 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα σε ασφαλή παιδεία.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στα σχολικά κτίρια, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των μαθητών αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας.

Τα ερωτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση απευθύνεται προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών, με συγκεκριμένα ερωτήματα που ζητούν άμεσες απαντήσεις.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να διευκρινιστεί γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα επίσημη αυτοψία, πότε θα γίνει τεχνικός έλεγχος για τη στατικότητα και την ασφάλεια του κτιρίου, καθώς και αν υπάρχει πρόθεση άμεσης αποκατάστασης των προβλημάτων.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών για την πολυετή εγκατάλειψη του σχολείου και την έκθεση μαθητών με αναπηρία σε επικίνδυνες συνθήκες.

Το θέμα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και ιδιαίτερα των ειδικών σχολείων, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες και οι απαιτήσεις ασφάλειας ακόμη πιο αυστηρές.

Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, ελέγχους και ουσιαστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αναδεικνύεται ως κρίσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.