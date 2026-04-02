Εικόνες εγκατάλειψης στο Ειδικό Σχολείο: «Θέλουν να εξοντώσουν τα παιδιά μας»

Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Ειδικό Σχολείο Καισαριανής, όπου μαθητές κάνουν μάθημα σε επικίνδυνο κτίριο.

Το Ειδικό Σχολείο Καισαριανής βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε ένα κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί, η λειτουργία του σχολείου δεν έχει διακοπεί, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από γονείς.

Η κατάσταση περιγράφεται ως επικίνδυνη, με εικόνες που παραπέμπουν σε εγκατάλειψη. Οι οικογένειες των μαθητών εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό «από τύχη».

Επικίνδυνες φθορές μέσα στις αίθουσες

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για σοβαρές φθορές στο εσωτερικό του κτιρίου, με σοβάδες και πέτρες να αποκολλώνται από τα ταβάνια. Τα περιστατικά αυτά, σύμφωνα με γονείς, έχουν σημειωθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η εικόνα των αιθουσών προκαλεί ανησυχία, καθώς τα ταβάνια εμφανίζονται φθαρμένα και επικίνδυνα. Εκπαιδευτικοί και μαθητές εκτίθενται καθημερινά σε συνθήκες που δεν θεωρούνται ασφαλείς για τη λειτουργία ενός σχολείου.

Προβλήματα που ξεπερνούν τη φθορά του κτιρίου

Πέρα από τις ζημιές στις υποδομές, γονείς αναφέρουν και άλλες δυσκολίες που επιβαρύνουν τη σχολική καθημερινότητα. Το κτίριο δεν παρέχει επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, με το κρύο και τη βροχή να επηρεάζουν τις αίθουσες.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για έλλειψη ηχομόνωσης, γεγονός που δυσχεραίνει τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Οι συνθήκες αυτές εντείνουν την ανησυχία για την καταλληλότητα του χώρου.

Προσωρινές λύσεις χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, οι γονείς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για προσωρινά μέτρα που δεν λύνουν το πρόβλημα. Όπως τονίζουν, οι εργασίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα των φθορών και αφήνουν το σχολείο εκτεθειμένο.

Η εικόνα που περιγράφεται είναι αυτή ενός κτιρίου που συνεχίζει να παρουσιάζει κινδύνους, παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης. Οι γονείς κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ανησυχία για τη νέα σχολική χρονιά

Η αγωνία εντείνεται όσο πλησιάζει η επόμενη σχολική χρονιά, καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν το σχολείο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει με ασφάλεια. Οι οικογένειες φοβούνται ότι τα προβλήματα θα παραμείνουν άλυτα.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με γονείς και εκπαιδευτικούς να ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική επίλυση των προβλημάτων. Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον για τους μαθητές.