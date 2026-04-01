Στους δρόμους οι φοιτητές για τη Σύνοδο Πρυτάνεων: Αντιδρούν σε υποχρηματοδότηση, άρθρο 16 και αλλαγές στα ΑΕΙ

Σε κινητοποίηση καλούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι το Σάββατο 4 Απριλίου στις 10:00, με σημείο συγκέντρωσης έξω από το ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος των Πρυτάνεων.

Η διαμαρτυρία εντάσσεται στο πλαίσιο των έντονων αντιδράσεων για τα ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν οριακή κατάσταση στα Πανεπιστήμια λόγω υποχρηματοδότησης, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους σε σχεδιαζόμενες αλλαγές, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 και η περαιτέρω εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Παράλληλα, αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, το κόστος σπουδών και τις προοπτικές των πτυχίων, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας:

ΟΛΟΙ στην κινητοποίηση το Σάββατο 4 Απρίλη στις 10:00 στη Σύνοδο των Πρυτάνεων!

Από την Τετάρτη 1 Απρίλη μέχρι και το Σάββατο 4 Απρίλη θα διεξαχθεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων σε ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη. Η Σύνοδος θα συζητήσει και θα αποφασίσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές μας, σε συνθήκες που η κατάσταση στα Πανεπιστήμια μας είναι οριακή λόγω της υποχρηματοδότησης, ενώ η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή ψηφισμένων αντιεκπαιδευτικών νόμων.

Οι φοιτητές βιώνουμε ήδη στις ζωές μας τις συνέπειες της πολιτικής του κέρδους, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις. Η φοιτητική μέριμνα υποβαθμίζεται συνεχώς, με τις οικογένειες μας να μη μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί, λόγω της κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, τα βάρη του οποίου φορτώνουν στις δικές μας πλάτες. Τα πτυχία μας υποβαθμίζονται συνεχώς, ενώ μετά το πτυχίο οι αντεργατικοί νόμοι που θωρακίζουν τα κέρδη των λίγων έχουν διαμορφώσει μία εργασιακή ζούγκλα.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μία εικονική πραγματικότητα για τις σχολές μας, μιλά για δήθεν “εκσυγχρονισμό” των Πανεπιστημίων, όμως οι φοιτητές ξέρουμε καλά την πραγματικότητα που ζούμε!

Σαν να μην έφταναν αυτή η κυβέρνηση ετοιμάζει την ταφόπλακα στις σπουδές μας με την αναθεώρηση του άρθρου 16! Δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη! Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα απελευθερώσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα υποβαθμίσει κι άλλο τα πτυχία μας, θα φέρει δίδακτρα σε προπτυχιακά και θα εμπορευματοποιήσει περαιτέρω τη φοιτητική μέριμνα.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζουν την εξίσωση των πτυχίων των πολυτεχνικών σχολών με τα πτυχία των κολεγίων, το νέο αυστηρό σύστημα εξετάσεων. Ετοιμάζουν την εφαρμογή του απαράδεκτου ταξικού νόμου των διαγραφών και στις 5ετείς σχολές! Δε θα περάσει!

Δε δεχόμαστε λεφτά να «υπάρχουν» για το αιματοκύλισμα των λαών και τη συμμετοχή της χώρας μας στο μακελειό, αλλά να «μην υπάρχουν» για την παιδεία και τις ανάγκες μας. Δεν έχουμε συναινέσει να πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας τον πόλεμό τους.

Με τον οργανωμένο μας αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε όσα μας αξίζουν!

Διεκδικούμε:

Καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16.

Έκτακτο κονδύλι για την λειτουργία των ιδρυμάτων μας, για ολόπλευρη κάλυψη των αναγκών των φοιτητών. Δωρεάν φοιτητική μέριμνα χωρίς απαράδεκτους “κόφτες” όπως στη σίτιση και στη στέγαση.

Μέτρα οικονομικής στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών μας.

Να καταργηθεί ο άδικος νόμος των διαγραφών, να μην εφαρμοστεί στις 5ετείς σχολές.

Καμία σκέψη για εξίσωση των πτυχίων των πολυτεχνικών σχολών με αυτά τα κολεγίων στο ΤΕΕ.

Έρευνα προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και όχι για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών.

Όλοι στη συγκέντρωση των Φοιτητικών Συλλόγων στη Σύνοδο Πρυτάνεων, το Σάββατο 4/4 στις 10:00 έξω από το ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso στη Βουλιαγμένη.