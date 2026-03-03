Σχολεία – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στις εγγραφές μαθητών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διαδικασία εγγραφών των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο, διαβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία των σχετικών πλατφορμών έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η δυσλειτουργία που καταγράφηκε οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών, γεγονός που επηρέασε προσωρινά τη δυνατότητα άντλησης των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι γονείς και κηδεμόνες που επιχειρούσαν να υποβάλουν αίτηση λάμβαναν σχετικό μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας, με το οποίο ενημερώνονταν ότι η υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη και πως η εφαρμογή θα επανέλθει μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών.

Το ζήτημα, όπως διευκρινίζεται, επιλύθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, με την πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού να τίθεται εκ νέου σε πλήρη λειτουργία από τις 22:30 της ίδιας ημέρας. Αντίστοιχα, για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί κανονικά από την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω εμπόδια στη διαδικασία.

H ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας:

Αποκατάσταση λειτουργίας πλατφόρμας εγγραφών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο

Σχετικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού, σας ενημερώνουμε ότι αυτό οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι γονείς/κηδεμόνες που επιχείρησαν να προχωρήσουν στην εγγραφή των μαθητών/τριών ενημερώνονταν μέσω της ιστοσελίδας με το ακόλουθο μήνυμα:

«Η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη.

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και η άντληση των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην εφαρμογή “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α Δημοτικού”. Η εφαρμογή θα είναι στη διάθεσή σας μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών».

Το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, το ζήτημα αποκαταστάθηκε και από τις 22:30 η πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους.

Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά από σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30.