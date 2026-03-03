03/03/2026 - 13:36 (Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2026 - 10:40)
Σχολεία – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στις εγγραφές μαθητών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διαδικασία εγγραφών των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο, διαβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία των σχετικών πλατφορμών έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η δυσλειτουργία που καταγράφηκε οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών, γεγονός που επηρέασε προσωρινά τη δυνατότητα άντλησης των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών .

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι γονείς και κηδεμόνες που επιχειρούσαν να υποβάλουν αίτηση λάμβαναν σχετικό μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας, με το οποίο ενημερώνονταν ότι η υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη και πως η εφαρμογή θα επανέλθει μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών.

Το ζήτημα, όπως διευκρινίζεται, επιλύθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, με την πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού να τίθεται εκ νέου σε πλήρη λειτουργία από τις 22:30 της ίδιας ημέρας. Αντίστοιχα, για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί κανονικά από την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω εμπόδια στη διαδικασία.

H ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας:

Αποκατάσταση λειτουργίας πλατφόρμας εγγραφών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο

Σχολεία - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στις εγγραφές μαθητών στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού, σας ενημερώνουμε ότι αυτό οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι γονείς/κηδεμόνες που επιχείρησαν να προχωρήσουν στην εγγραφή των μαθητών/τριών ενημερώνονταν μέσω της ιστοσελίδας με το ακόλουθο μήνυμα:

«Η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη.
Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και η άντληση των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην εφαρμογή “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α Δημοτικού”. Η εφαρμογή θα είναι στη διάθεσή σας μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών».

Το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, το ζήτημα αποκαταστάθηκε και από τις 22:30 η πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους.

Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά από σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30.

