Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα στην Ιστορία και οι απαντήσεις τους

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 τίθενται σε πλήρη εφαρμογή με την ανακοίνωση του επίσημου προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο καθορίζει αναλυτικά τις ημερομηνίες για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ.

Παράλληλα, ορίζονται σαφείς οδηγίες για την ώρα προσέλευσης των υποψηφίων, τη διάρκεια των εξετάσεων και το κοινό πλαίσιο ύλης και θεμάτων, που ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως τύπου λυκείου.

Χρονοδιάγραμμα για τα ΓΕΛ

Η έναρξη των εξετάσεων για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ πραγματοποιείται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται με βασικά μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού στις 3 Ιουνίου 2026, όπου εξετάζονται Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Στη συνέχεια, στις 5 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Η ώρα έναρξης είναι κοινή για όλους, στις 08:30 το πρωί, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00, ενώ κάθε εξέταση διαρκεί τρεις ώρες.

Οι ημερομηνίες για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στις 2 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα μαθημάτων ειδικότητας από τις 4 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουνίου 2026, όπως Ανατομία-Φυσιολογία, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός, Ναυσιπλοΐα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ψηφιακά Συστήματα και άλλα. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις ώρες, ενώ ισχύουν οι ίδιες ώρες προσέλευσης και έναρξης.

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων εκτείνονται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026, ξεκινώντας με το μάθημα των Αγγλικών και συνεχίζοντας με Σχέδιο, ξένες γλώσσες και μουσικά αντικείμενα.

Η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο, καθώς οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε τρίωρη διάρκεια, τα σχέδια σε έξι ώρες, ενώ για τη μουσική εκτέλεση προβλέπεται εξέταση διάρκειας 4 έως 6 λεπτών ανά υποψήφιο. Για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία η εξέταση διαρκεί τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

Υγειονομικές εξετάσεις και ΤΕΦΑΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαδικασία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς η περίοδος για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία έχει οριστεί.

Η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, καλύπτοντας τόσο υποψηφίους από ΓΕΛ όσο και από ΕΠΑΛ.

Κοινές οδηγίες για όλους τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης πριν την έναρξη, με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια ανάλογα με το μάθημα. Για εξετάσεις που ξεκινούν στις 08:30, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00, ενώ για εκείνες που ξεκινούν στις 10:00 έως τις 09:30.

Σε όλες τις κατηγορίες εξετάσεων, η ύλη και τα θέματα είναι κοινά για ημερήσια και εσπερινά σχολεία, διασφαλίζοντας ενιαία αξιολόγηση για όλους τους υποψηφίους.