Καθηγητές: Να ερευνηθούν οι καταγγελίες της εκπαιδευτικού που πέθανε αιφνίδια

Ο αιφνίδιος θάνατος εκπαιδευτικού που υπηρετούσε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης προκαλεί έντονη θλίψη και νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.

Με ανακοίνωσή της, η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια της συναδέλφου και ζητά να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες που είχε διατυπώσει στο παρελθόν σχετικά με περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού.

Η παράταξη των καθηγητών καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τη Δικαιοσύνη να εξετάσουν πλήρως τις αναφορές της εκλιπούσας, επισημαίνοντας ότι εάν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες της, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία για όσους, με πράξεις ή παραλείψεις, συνέβαλαν σε μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στον χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, η ΔΑΚΕ υπογραμμίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει ευρύτερα προβλήματα ασφάλειας και προστασίας των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε εκφράζει τη θλίψη της για τον αιφνίδιο θάνατο της συναδέλφου που υπηρετούσε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη συνάδελφος είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι είχε πέσει θύμα εργασιακού εκφοβισμού, χωρίς να ληφθεί, σύμφωνα με την άποψή της, καμία μέριμνα για την προστασία της.

Η παράταξη της ΔΑΚΕ Καθηγητών καλεί το Υπουργείο Παιδείας αλλά και την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες της εκλιπούσης. Σε περίπτωση που οι καταγγελίες της επαληθευτούν, επιβάλλεται η παραδειγματική τιμωρία όσων με πράξεις, ή με παραλείψεις οδήγησαν τη συνάδελφο στον θάνατο. Οι καθηγητές δεν είναι αναλώσιμοι.

Ανεξάρτητα από την κατάληξη που θα έχει η έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης, η ΔΑΚΕ Καθηγητών επισημαίνει ότι σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας σημειώνονται περιστατικά βίας (σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής) σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς, μαθητές ή εξωσχολικούς.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σημαντική μερίδα μαθητών έχει παραβατική συμπεριφορά στον χώρο του σχολείου και συχνά οι καθηγητές πέφτουν θύματα οργανωμένης βίας από ομάδες μαθητών.

Παράλληλα, σημαντική μερίδα γονέων, αντί να αντιλαμβάνεται την παραβατική συμπεριφορά των τέκνων της και να συνεργάζεται με την εκπαιδευτική κοινότητα, προχωράει σε άδικες επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και συχνά καταθέτει αστήριχτες μηνύσεις, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα και στις δικαστικές αίθουσες.

Από την άλλη πλευρά το Υπουργείο Παιδείας αδρανεί χαρακτηριστικά και αφήνει να διογκώνεται το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Η απαξίωση του εκπαιδευτικού, το εργασιακό στρες που υφίσταται, η αίσθηση ότι είναι απροστάτευτος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και οι χαμηλοί μισθοί καθιστούν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού αντιδημοφιλές. Σε λίγα χρόνια η πολιτεία θα αναζητά εκπαιδευτικούς και δε θα βρίσκει, όπως συμβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε απαιτεί:

Νομοθετική θωράκιση του εκπαιδευτικού. Θεσμοθέτηση του νομικού συμπαραστάτη.

Αυστηρή αντιμετώπιση γονέων, μαθητών και εξωσχολικών που επιτίθενται σε εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Να σταματήσει άμεσα η τακτική της προσαγωγής των καθηγητών στα αστυνομικά τμήματα με αστήριχτες κατηγορίες.

Κάλυψη των δικαστικών εξόδων των εκπαιδευτικών που υφίστανται επίθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να νιώθει ασφαλής στον εργασιακό του χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση η Δημόσια Εκπαίδευση θα καταρρεύσει και η κοινωνία μας θα βρεθεί στον βούρκο. Η ευθύνη της πολιτείας για την υφιστάμενη κατάσταση είναι πασιφανής.