ΙΒ στη δημόσια εκπαίδευση: Προειδοποιήσεις ΟΙΕΛΕ για «κερκόπορτα» στις Πανελλήνιες

Η εισαγωγή του International Baccalaureate(ΙΒ) στη δημόσια εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο διαδικτυακής εκδήλωσης του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με τη συμμετοχή του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ, Γ. Χριστόπουλου.

Στη συζήτηση, όπου κατατέθηκαν απόψεις και προβληματισμοί από εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης και τις προοπτικές του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ άσκησε έντονη κριτική στην προωθούμενη πολιτική για το ΙΒ, συνδέοντάς τη με μια ευρύτερη τάση εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης. Εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή παράκαμψη των πανελλαδικών εξετάσεων και για ενίσχυση κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην πρόταση να αποκλειστεί ρητά η εισαγωγή αποφοίτων ΙΒ στα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς τη συμμετοχή στο ισχύον εξεταστικό σύστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γ. Χριστόπουλος προσκλήθηκε και συμμετείχε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την εισαγωγή του ΙΒ στη δημόσια εκπαίδευση. Στη συζήτηση, που διηύθυνε η Συντονίστρια του Τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού του κόμματος Βάνα Δεσποτοπούλου, συμμετείχαν στελέχη του κόμματος και πολλοί συνάδελφοι και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ τόσο για την πρόσκληση όσο και για την πρωτοβουλία να κληθεί η ΟΙΕΛΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να τοποθετηθούμε για το ζήτημα του ΙΒ (δυστυχώς, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αρνήθηκε τη συμμετοχή μας). Ανέπτυξε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για το ζήτημα, αναφέροντας ότι την τελευταία 6ετία επιχειρείται ο χώρος της Παιδείας να μετατραπεί σε μια αγορά, όπου σταδιακά θα υποχωρεί ο δημόσιος χαρακτήρας του εκπαιδευτικού αγαθού. Υποστήριξε ότι το θέμα του ΙΒ δεν μπορεί να εξετάζεται αποσπασματικά, αλλά ως τμήμα της συνολικής πολιτικής εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των προνομίων για τους γόνους μιας ολιγάριθμης ελίτ. Εξήγησε για ποιους λόγους εκτιμά ότι το παράλληλο απολυτήριο (βλέπε ΙΒ) ενδέχεται να αποτελέσει κερκόπορτα για την παράκαμψη των πανελλαδικών εξετάσεων και τόνισε ότι θα είναι απαράδεκτο να θεσμοθετηθεί η εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο αποφοίτων του ΙΒ έξω από το υπάρχον σύστημα εισαγωγής. Πρόσθεσε ότι εύχεται οι δημόσιες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας να ισχύουν, αλλά ότι οι πρόσφατες διαβεβαιώσεις διευθυντικών στελεχών μεγάλων ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας σε γονείς για εφαρμογή εισαγωγής των αποφοίτων ΙΒ στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές το αργότερο μέχρι το 2028 γεννούν εύλογη ανησυχία. Μίλησε, επίσης, για το φαινόμενο των funds στην ιδιωτική εκπαίδευση και για τον κίνδυνο να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα η ελεύθερη γονεϊκή επιλογή που σε συνδυασμό με τα vouchers θα διαλύσουν ό,τι έχει απομείνει στη δημόσια εκπαίδευση. Τέλος, απάντησε σε ερωτήσεις των παριστάμενων για το θέμα του ΙΒ, ευρύτερα ζητήματα εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης και για εργασιακά θέματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της απόφασης του Τμήματος να εισηγηθεί στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την προσθήκη διάταξης στο σχέδιο νόμου για το ΙΒ όπου ρητά θα αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου απολυτηρίου δεν θα μπορούν να εισαχθούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις.

