IB στα Δημόσια Σχολεία: Πώς θα λειτουργήσει και τι ισχύει για τις Πανελλήνιες

Το Διεθνές Απολυτήριο International Baccalaureate στα δημόσια σχολεία αποκτά θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το International Baccalaureate – Διεθνές Απολυτήριο εισάγεται στα δημόσια σχολεία με ένα σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των σχετικών τμημάτων, ενώ παράλληλα καθορίζονται ζητήματα εγγραφών, στελέχωσης και πιστοποίησης.

Η προετοιμασία έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, με επιλογή 13 σχολείων και εκτεταμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ωστόσο ξεκαθαρίζεται πως η εφαρμογή του προγράμματος δεν επηρεάζει τον τρόπο εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια, ο οποίος παραμένει συνδεδεμένος αποκλειστικά με τις Πανελλήνιες.

Διεθνές Απολυτήριο στα Δημόσια Σχολεία έως τον Μάιο – Μόνο με Πανελλήνιες η εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει με το International Baccalaureate στα δημόσια σχολεία;

Η προπαρασκευή είναι ήδη ώριμη: έχουν επιλεγεί 13 υποψήφια δημόσια σχολεία, έχουν υλοποιηθεί τρεις κύκλοι επιμόρφωσης με συνολικά 521 επιμορφούμενους και συνολικό εκτιμώμενο κόστος 111.532,40 ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση αιτήσεων έως 6 Απριλίου 2026, επισκέψεις πιστοποίησης 11–20 Μαΐου 2026, τελικές αποφάσεις έως το τέλος Ιουνίου 2026 και δυνατότητα έναρξης του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2026. Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να αποσαφηνιστεί τι δεν αλλάζει: το IB δεν θεσπίζει ειδική ή παράλληλη οδό πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας.

Διεθνές απολυτήριο – Γιατί αποκλείστηκε η ΟΙΕΛΕ από τη συζήτηση για το ΙΒ στη Βουλή

Η εισαγωγή στα δημόσια Α.Ε.Ι. εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Επομένως, η ρύθμιση αφορά το εκπαιδευτικό πλαίσιο λειτουργίας ενός διεθνούς προγράμματος εντός του δημόσιου σχολείου και όχι τροποποίηση του τρόπου πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.