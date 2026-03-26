Πανελλήνιες 2026: Το κοινό λάθος μαθητών και γονιών – Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης

Δύο μήνες πριν από τις Πανελλήνιες 2026, η αγωνία κορυφώνεται για χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, με την καθημερινότητα να περιστρέφεται πλέον γύρω από το διάβασμα, την ψυχολογική πίεση και τις προσδοκίες.

Μιλώντας αποκλειστικά στο ipaidia.gr, η Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA , αναλύει έναν πρακτικό «οδηγό επιβίωσης» για μαθητές και γονείς, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο διάβασμα, αλλά και στη στρατηγική, την ψυχολογία και το υποστηρικτικό περιβάλλον που απαιτείται σε αυτή την απαιτητική περίοδο.

Όλα όσα αναλύει στο iPaidia.gr:

Βρισκόμαστε δύο μήνες πριν τις Πανελλήνιες εξετάσεις, μια περίοδος που για πολλούς μαθητές μοιάζει με το «τελικό σπριντ» ενός μεγάλου μαραθωνίου. Το άγχος αυξάνεται, οι απαιτήσεις από τον εαυτό και από τους σημαντικούς άλλους κορυφώνονται και η καθημερινότητα αλλάζει τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές τους. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, δεν είναι μόνο το διάβασμα που κάνει τη διαφορά, αλλά και η στρατηγική, η ψυχολογία και το περιβάλλον.

Για τους μαθητές

Δύο μήνες πριν τις εξετάσεις, το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να «χωρέσεις τα πάντα». Η περίοδος αυτή δεν είναι για πανικό, αλλά για οργάνωση. Αρχικά, είναι σημαντικό να περάσεις από τη φάση της κάλυψης της ύλης στη φάση της εμπέδωσης και επανάληψης. Αυτό σημαίνει επαναλήψεις με πρόγραμμα, επίλυση παλιών θεμάτων και ασκήσεων, εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες – προσομοιώσεις.

Είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι το άγχος που σίγουρα βιώνεις, δεν είναι εχθρός, είναι μια φυσιολογική αντίδραση που δείχνει ότι αυτό που κάνεις έχει σημασία για εσένα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν σε κατακλύζει και δεν σου επιτρέπει να συγκεντρωθείς ή να αποδώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, μικρές αλλά σταθερές καθημερινές συνήθειες μπορούν να λειτουργήσουν σαν «βαλβίδα αποσυμπίεσης». Μπορείς να δοκιμάσεις ένα σύντομο περπάτημα, λίγα λεπτά μακριά από βιβλία και οθόνες, ασκήσεις αναπνοής ή έναν ποιοτικό ύπνο 7-8 ωρών.

Και κάτι πολύ σημαντικό δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις κάθε μέρα την αξία σου μέσα από το διάβασμα. Δεν σε καθορίζει μια «καλή» ή μια «κακή» μέρα. Τα λάθη, η κούραση και τα σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία δεν είναι αδυναμία, αλλά μέρος της διαδικασίας. Το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα, αλλά η συνέπεια και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου μέχρι το τέλος.

Για τους γονείς: Ο ρόλος σας τώρα είναι πιο σημαντικός από ποτέ

Σε αυτή τη φάση, οι γονείς συχνά αγχώνονται εξίσου –ή και περισσότερο– από τα παιδιά. Όμως, ο τρόπος που διαχειρίζεστε το δικό σας άγχος επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία του μαθητή. Η βασική αρχή είναι απλή, το σπίτι πρέπει να λειτουργεί ως «ασφαλής χώρος». Αυτό σημαίνει αποφυγή εντάσεων και πίεσης, κατανόηση στις μεταπτώσεις διάθεσης και στήριξη χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Η πίεση και η αγωνία των γονιών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους μαθητές, γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή και ένα ήρεμο περιβάλλον για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Παράλληλα, η φροντίδα της καθημερινότητας είναι εξίσου σημαντική. Η σωστή διατροφή και ο καλός ύπνος είναι βασικά «εργαλεία απόδοσης» για έναν μαθητή.

Μην συγκρίνετε το παιδί σας με άλλους μαθητές, φίλους ή συγγενείς. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό, τις δικές του δυνατότητες και τη δική του διαδρομή. Οι συγκρίσεις, ακόμη κι αν γίνονται με «καλή πρόθεση», αυξάνουν το άγχος και μειώνουν την αυτοπεποίθηση. Αντί για αυτό, δώστε έμφαση στην προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά. Αναγνωρίστε τον κόπο, την επιμονή και τη συνέπεια που δείχνει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας ή ενός διαγωνίσματος. Όταν ένα παιδί νιώθει ότι το εκτιμούν για την προσπάθειά του και όχι μόνο για τους βαθμούς του, αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, πίστη στον εαυτό του και πραγματικό κίνητρο να συνεχίσει.

Το κοινό λάθος μαθητών και γονιών

Σε αυτή την περίοδο, μαθητές και γονείς συχνά πέφτουν στην ίδια παγίδα:

μετατρέπουν τις Πανελλήνιες σε «όλα ή τίποτα». Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι Πανελλήνιες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι η μοναδική ευκαιρία. Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, δεύτερες ευκαιρίες και διαφορετικά μονοπάτια επιτυχίας. Όταν αυτό γίνεται κατανοητό, μειώνεται η πίεση και αυξάνεται η συγκέντρωση. Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική στάση, όχι ο τελικός προορισμός. Και τελικά, αυτό που θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά δεν είναι μόνο οι ώρες διαβάσματος, αλλά η ψυχραιμία, η στήριξη και η πίστη στον εαυτό σου!