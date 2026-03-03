Netflix: Από ποιές συσκευές θα εξαφανιστεί «αθόρυβα»

Η απόφαση του Netflix να διακόψει την υποστήριξή του στο PlayStation 3 σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τους χρήστες της δημοφιλούς κονσόλας. Από σήμερα, η υπηρεσία streaming δεν είναι πλέον διαθέσιμη στη συσκευή, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια συνεργασία που διήρκεσε πάνω από 15 χρόνια.

Οι κάτοχοι του PS3 έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω ειδοποίησης που εμφανίστηκε στις οθόνες τους, με το σχετικό μήνυμα να αναφέρει ότι η εφαρμογή δεν θα υποστηρίζεται μετά την 2α Μαρτίου 2026 και να παραπέμπει στη λίστα συμβατών συσκευών της πλατφόρμας.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Η εξέλιξη προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να μιλούν για «το τέλος μιας εποχής». Σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, δεν έλειψαν οι νοσταλγικές αναφορές στον ρόλο που διαδραμάτισε το PS3 στην εξάπλωση του streaming πριν ακόμη αυτό γίνει κυρίαρχη τάση.

Κάποιοι στάθηκαν στο γεγονός ότι η κονσόλα «σήκωσε το βάρος» τόσο του gaming όσο και της online ψυχαγωγίας σε μια μεταβατική περίοδο για τη βιομηχανία. Άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ότι η πλατφόρμα άντεξε τρεις γενιές κονσολών πριν «αποσυρθεί» από το ιστορικό μοντέλο.

Μια κονσόλα που άφησε εποχή

Το PlayStation 3 κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2006 και κατά τη διάρκεια της εμπορικής του πορείας ξεπέρασε τα 87 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Για εκατομμύρια χρήστες αποτέλεσε όχι μόνο κονσόλα παιχνιδιών αλλά και βασική πύλη πρόσβασης σε υπηρεσίες streaming, σε μια εποχή που οι smart TVs δεν ήταν ακόμη διαδεδομένες.

Σε συζητήσεις στο Reddit, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. Κάποιοι περιέγραψαν προσωπικές ιστορίες, τονίζοντας ότι η εφαρμογή της Netflix στο PS3 υπήρξε για χρόνια ο μοναδικός τρόπος για να μοιράζονται σειρές και ταινίες με αγαπημένα πρόσωπα που ζουν σε άλλες χώρες. Άλλοι υπογράμμισαν ότι η εμπειρία θέασης στη συγκεκριμένη συσκευή ήταν απλή και χωρίς περιττές παρεμβάσεις.

Ποιες άλλες συσκευές επηρεάζονται

Η διακοπή δεν περιορίζεται μόνο στο PS3. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποστήριξη της Netflix σταματά και σε smart TVs ηλικίας άνω των δέκα ετών, καθώς και σε ορισμένα set-top boxes, όπως το BT TV Box (Z4) και το BT TV Recordable Box (G4).

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ανανέωσης της πλατφόρμας, η οποία προσαρμόζεται σταδιακά σε νεότερα τεχνολογικά πρότυπα και απαιτήσεις λογισμικού. Οι παλαιότερες συσκευές συχνά δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας.

Οι εναλλακτικές για τους χρήστες

Παρά τη δυσαρέσκεια, οι επιλογές πρόσβασης στην υπηρεσία παραμένουν πολλές. Η Netflix διευκρινίζει ότι οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθούν περιεχόμενο μέσω υποστηριζόμενων smart TVs, κινητών τηλεφώνων, tablets, συσκευών streaming ή νεότερων κονσολών που διαθέτουν την εφαρμογή, καθώς και απευθείας από τον υπολογιστή τους μέσω της ιστοσελίδας της.

Για όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν PlayStation 3 ή παλαιότερες τηλεοράσεις, η μετάβαση σε μια σύγχρονη συσκευή streaming αποτελεί τη βασική λύση, διασφαλίζοντας πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις νέες λειτουργίες της πλατφόρμας.

Η απόσυρση της υποστήριξης για το PS3 κλείνει έναν κύκλο που συνέδεσε την κονσόλα με την άνοδο του streaming παγκοσμίως. Για πολλούς, δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική αλλαγή, αλλά για το οριστικό αντίο σε μια συσκευή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ψηφιακής ψυχαγωγίας.