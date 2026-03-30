Vouchers τροφίμων: Ποιοί τα δικαιούνται και πού χρησιμοποιούνται

Πίνακας περιεχομένων

Τα vouchers τροφίμων φέρνουν νέο μοντέλο ενίσχυσης, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα βασικά αγαθά που χρειάζονται.

Τα vouchers τροφίμων αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η επισιτιστική βοήθεια, εισάγοντας ένα σύστημα που δίνει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών στους δικαιούχους. Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής.

Πλέον, η στήριξη δεν βασίζεται σε προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, αλλά μετατρέπεται σε αγοραστική δυνατότητα για τους ωφελούμενους, οι οποίοι αποφασίζουν μόνοι τους τι χρειάζονται και πότε θα το προμηθευτούν.

Πώς διατίθεται η ενίσχυση στους δικαιούχους

Η οικονομική βοήθεια παρέχεται με τη μορφή κουπονιών, τα οποία μπορεί να είναι είτε ψηφιακά είτε σε φυσική μορφή. Τα vouchers έχουν αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής και καθημερινής διαβίωσης.

Η εξαργύρωσή τους πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, μανάβικα και άλλα καταστήματα τροφίμων, επιτρέποντας στους δικαιούχους να επιλέγουν ελεύθερα τα προϊόντα που επιθυμούν.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην άμεση ενίσχυση των πολιτών, αντικαθιστώντας τη διανομή αγαθών μέσω δομών με ένα πιο ευέλικτο σύστημα. Τα χρήματα μετατρέπονται σε αγοραστική δύναμη, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να καλύπτουν τις ανάγκες τους με μεγαλύτερη αυτονομία.

Παράλληλα, το σύστημα εφαρμόζεται με ενιαίους κανόνες σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο παροχής επισιτιστικής βοήθειας.

Περιορισμοί στη χρήση των vouchers

Η χρήση των κουπονιών συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιορισμούς, καθώς δεν επιτρέπεται η αγορά προϊόντων όπως καπνός και αλκοόλ, ούτε η αξιοποίησή τους για δραστηριότητες που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια.

Επιπλέον, τα vouchers δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών των δικαιούχων.

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα

Στο νέο σύστημα εντάσσονται αυτόματα οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό πυρήνα των ωφελούμενων.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, έπειτα από αξιολόγηση των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών.

Πώς διασφαλίζεται η στήριξη των νοικοκυριών

Η ενίσχυση καταβάλλεται με αναδρομική ισχύ, ώστε να καλυφθεί η περίοδος μετάβασης στο νέο σύστημα και να μη χαθεί καμία παροχή για τους δικαιούχους.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα ποσά φτάνουν ακέραια στα ευάλωτα νοικοκυριά, διατηρώντας τη συνέχεια της στήριξης και ενισχύοντας την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης.