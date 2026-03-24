Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοί πάνε ταμείο σήμερα

Οι συντάξεις Απριλίου 2026 ξεκινούν να εμφανίζονται από σήμερα 24 Μαρτίου στα ΑΤΜ για τους μη μισθωτούς, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται σε δύο φάσεις έως τις 27 Μαρτίου.

Οι συντάξεις Απριλίου 2026 αρχίζουν να πιστώνονται από σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου, με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα. Η διαδικασία ξεκινά με τους μη μισθωτούς συνταξιούχους, οι οποίοι προηγούνται στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Η καταβολή των συντάξεων πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς παρεμβάλλεται η αργία της 25ης Μαρτίου, γεγονός που μεταφέρει την εμφάνιση των ποσών μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στα ΑΤΜ.

Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε εμφανίζονται τα χρήματα

Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ είναι οι πρώτοι που πληρώνονται. Τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς τους μετά τις 5 το απόγευμα, ανάλογα με την τράπεζα που χρησιμοποιούν.

Αν και η επίσημη ημερομηνία καταβολής έχει οριστεί για την Πέμπτη 26 Μαρτίου, η πρακτική της πίστωσης από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα οδηγεί στην εμφάνιση των ποσών ήδη από σήμερα, λόγω της αργίας που μεσολαβεί.

Το δεύτερο κύμα πληρωμών μετά την αργία

Μετά την 25η Μαρτίου ακολουθεί η καταβολή των συντάξεων για τους μισθωτούς συνταξιούχους. Οι πληρωμές αφορούν ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μεταξύ άλλων.

Τα ποσά για αυτή την κατηγορία θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ την Πέμπτη 26 Μαρτίου μετά τις 5 το απόγευμα, ενώ η επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει καθοριστεί για την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με την ίδια διαδικασία πρόωρης εμφάνισης.

Πώς διαμορφώνονται οι ημερομηνίες ανά κατηγορία

Ο προγραμματισμός των πληρωμών βασίζεται στον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 26 Μαρτίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον νόμο 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Οι πληρωμές που ολοκληρώνουν τη διαδικασία

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Μαρτίου, όταν καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων φορέων, καθώς και του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται και η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί για τις συντάξεις Απριλίου 2026.