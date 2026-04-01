Πασχαλινό ωράριο: Πώς θα κινηθεί η αγορά τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σε ισχύ τίθεται από 2 Απριλίου το πασχαλινό ωράριο καταστημάτων με διευρυμένες ώρες λειτουργίας και ειδικές ρυθμίσεις για τις ημέρες του Πάσχα.

Το πασχαλινό ωράριο τίθεται σε εφαρμογή από την Πέμπτη 2 Απριλίου, με τα καταστήματα να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ενόψει της εορταστικής περιόδου. Οι αλλαγές εφαρμόζονται με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, καθώς η αγορά εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης κίνησης.

Το νέο ωράριο χαρακτηρίζεται από διευρυμένες ώρες λειτουργίας, διαφοροποιούμενες σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά, ενώ οι ρυθμίσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί από τους εμπορικούς συλλόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιόδου.

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ημέρες του Πάσχα

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ισχύουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τη λειτουργία των καταστημάτων, με βασική διαφοροποίηση τη Μεγάλη Παρασκευή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα καταστήματα επιτρέπεται να ανοίγουν μετά τη 13:00.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα προσαρμογών σε τοπικό επίπεδο, καθώς οι δήμοι μπορούν, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους, να καθορίσουν διαφορετικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι αργίες κατά την περίοδο του Πάσχα

Κατά την Κυριακή του Πάσχα τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, καθώς πρόκειται για ημέρα αργίας. Το ίδιο ισχύει και για τη Δευτέρα του Πάσχα, η οποία αποτελεί υποχρεωτική αργία σε όλη τη χώρα.

Οι συγκεκριμένες ημέρες σηματοδοτούν την κορύφωση της εορταστικής περιόδου, με τη λειτουργία της αγοράς να αναστέλλεται πλήρως.

Πώς διαμορφώνεται το ωράριο στην Αθήνα

Στην Αθήνα, τα καταστήματα λειτουργούν με εκτεταμένο ωράριο τις καθημερινές, από τις 9.00 έως τις 21.00, ενώ το Σάββατο το ωράριο διαφοροποιείται και περιορίζεται.

Την Κυριακή των Βαΐων τα καταστήματα είναι ανοικτά με περιορισμένο ωράριο, ενώ κατά τη Μεγάλη Παρασκευή η λειτουργία ξεκινά μετά τις 13.00 και ολοκληρώνεται νωρίτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.

Το πασχαλινό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το ωράριο διαφοροποιείται ελαφρώς, με τα καταστήματα να ανοίγουν από τις 10.00 και να λειτουργούν έως τις 21.00 κατά τις περισσότερες ημέρες της περιόδου.

Αντίστοιχα, την Κυριακή των Βαΐων εφαρμόζεται ειδικό ωράριο, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή η λειτουργία ξεκινά επίσης μετά τη 13:00, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.