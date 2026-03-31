«Νταντάδες της γειτονιάς»: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα – Οι νέες ανακοινώσεις

Νέα στεγαστικά και κοινωνικά προγράμματα παρουσιάστηκαν, με παρεμβάσεις για κατοικία, οικογένεια και ψηφιακή ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων.

Η Κοινωνική αντιπαροχή βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων πολιτικών για τη στέγαση, με στόχο την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και τη δημιουργία νέων κατοικιών για κοινωνική χρήση, όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν μια σειρά από παρεμβάσεις που καλύπτουν ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες, όπως η ενίσχυση της οικογένειας, η στήριξη της εργασίας και η αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού.

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία

Η πολιτική της κοινωνικής αντιπαροχής ενεργοποιεί ακίνητα που παρέμεναν ανεκμετάλλευτα, μετατρέποντάς τα σε κατοικίες με κοινωνικό χαρακτήρα.

Στα πρώτα βήματα της εφαρμογής περιλαμβάνονται οκτώ ακίνητα σε διαφορετικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Παιανία, η Λάρισα, η Καλαμάτα και ο Πύργος, ενώ τουλάχιστον το 30% των κατοικιών θα διατίθεται με κοινωνικό μίσθωμα.

Νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» και ενίσχυση στέγασης

Σημαντικό ρόλο στο στεγαστικό σχεδιασμό έχει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο με αυξημένα ποσά επιδότησης.

Η ενίσχυση φτάνει έως τα 36.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτατο όριο τα 46.000 ευρώ, με στόχο την επιστροφή έως 20.000 κλειστών κατοικιών στην αγορά.

«Νταντάδες της γειτονιάς» και στήριξη οικογενειών

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, προσφέροντας λύσεις σε οικογένειες με μικρά παιδιά και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των γονέων.

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση ή αναζήτηση εργασίας, ενώ προβλέπεται διεύρυνση των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων πατέρων με αποκλειστική επιμέλεια και, υπό προϋποθέσεις, παππούδων και γιαγιάδων.

Κριτήρια συμμετοχής και δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή απαιτείται συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ ετησίως, καθώς και η ένταξη του παιδιού στην προβλεπόμενη ηλικιακή κατηγορία.

Οι επιμελητές οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά, όπως απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, ιατρικές βεβαιώσεις, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη διάπραξης αδικημάτων κατά ανηλίκων, ενώ παρέχεται δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών μέσω ΕΚΑΒ.

Ψηφιακή ενδυνάμωση για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής εντάσσεται και η δράση της Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, η οποία απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με αναπηρία άνω του 50%.

Μέσα από δίκτυο 194 κόμβων σε όλη τη χώρα, οι ωφελούμενοι αποκτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, όπως η χρήση υπηρεσιών του gov.gr και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, καλύπτοντας συνολικά 6.500 άτομα.