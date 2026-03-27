Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοί παίρνουν έως 500 ευρώ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα με επίδομα έως 500 ευρώ και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Νταντάδες της Γειτονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα ntantades.gov.gr. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο τηλεοπτικής της συνέντευξης.

Η επαναλειτουργία του προγράμματος δίνει εκ νέου τη δυνατότητα σε μητέρες να επωφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται, με στόχο τη στήριξη της καθημερινότητας και της φροντίδας των παιδιών.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» καθορίζονται με βάση το εισόδημα της μητέρας και τον αριθμό των παιδιών. Για μία οικογένεια με ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ.

Στην περίπτωση δύο παιδιών, το όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και περισσότερα δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής για πολύτεκνες οικογένειες.

Το ποσό ενίσχυσης για τις μητέρες

Μέσω του προγράμματος, κάθε μητέρα μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως τα 500 ευρώ. Το ποσό αυτό λειτουργεί ως στήριξη για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με τη φροντίδα των παιδιών.

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για συμμετοχή και συμβάλλοντας στην καθημερινή υποστήριξη των οικογενειών.

Παράλληλες παρεμβάσεις στο στεγαστικό

Στο ίδιο πλαίσιο παρεμβάσεων, η υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στέγασης, εστιάζοντας στην Κοινωνική Αντιπαροχή. Πρόκειται για ένα εργαλείο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών.

Μέσα από αυτή την πολιτική επιδιώκεται η δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με κοινωνικό μίσθωμα, ενισχύοντας το στεγαστικό απόθεμα.

Τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή

Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα αναμένονται δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα καθορίσουν την υλοποίηση της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Η πρώτη θα αφορά τη διαδικασία και τους όρους εφαρμογής του μέτρου.

Η δεύτερη θα σχετίζεται με τα πρώτα ακίνητα που έχουν ήδη παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το αρμόδιο υπουργείο, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρακτικής εφαρμογής της πολιτικής.

Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης δημόσιας περιουσίας

Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι η ενεργοποίηση ακινήτων που για χρόνια παρέμεναν ανεκμετάλλευτα. Μέσα από την αξιοποίησή τους ενισχύεται ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας.

Η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση τόσο στη στήριξη των οικογενειών όσο και στην αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών.