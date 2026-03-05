Νέες προσλήψεις για απόφοιτους λυκείου: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις
Πίνακας περιεχομένων
Από το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 00:01 έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 23:59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη προκήρυξη που αφορά στην πρόσληψη 49 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μήνες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sox.minagric.gr/app την ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται στην εν λόγω προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς είναι οι εξής :
ΠΕ Κτηνιάτρων
ΠΕ Βιολόγων (εν ελλείψει ΠΕ Βιοχημικών)
ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (εν ελλείψει ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής)
ΠΕ Χημικών
ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων)
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Οι θέσεις εργασίας εδράζονται σε διάφορους δήμους της Ελλάδας και απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ), δηλαδή και σε απόφοιτους λυκείου.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr