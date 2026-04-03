ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία για προσλήψεις σε υπουργείο – Αιτήσεις εδώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για αιτήσεις σε 45 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων να ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στις 23:59.

Η διαδικασία αφορά την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις και η διάρκεια των συμβάσεων

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 45 θέσεις εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν έχουν διάρκεια οκτώ μηνών και εντάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών ΑΣΕΠ ΣΟΧ.

Οι θέσεις καλύπτουν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που συνδέονται με τη διαχείριση της συγκεκριμένης ζωονόσου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου.

Ποιους αφορά η προκήρυξη

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς περιλαμβάνει θέσεις για προσωπικό Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι ΑΕΙ, λυκείου και γυμνασίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επαγγελματικών προσόντων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν κατανέμονται σε διαφορετικές ειδικότητες, με μεγαλύτερη ζήτηση να καταγράφεται στον κλάδο Διοικητικού – Οικονομικού.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται θέσεις για οικονομικούς, κτηνιάτρους, ειδικούς πληροφορικής, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης, εργαζόμενους γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας, καθώς και βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για την προκήρυξη.

Η προθεσμία λήγει το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στις 23:59, γεγονός που καθιστά κρίσιμο για τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία υποβολής.

Στόχος η κάλυψη άμεσων αναγκών

Οι προσλήψεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο άμεσης ενίσχυσης των υπηρεσιών που διαχειρίζονται την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, επιδιώκεται η κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις που έχουν προκύψει.