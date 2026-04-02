MMM: Τι αλλάζει με το νέο νόμο για τους πολίτες που δεν έχουν εισιτήριο

Αυστηρότερα πρόστιμα και νέες ποινές θεσπίζονται για επιβάτες χωρίς εισιτήριο και περιστατικά βίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα πρόστιμα στα ΜΜΜ αυξάνονται σημαντικά με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, εισάγοντας αυστηρότερες κυρώσεις για την εισιτηριοδιαφυγή και τα περιστατικά βίας. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των συγκοινωνιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Παράλληλα, θεσπίζονται νέα μέτρα που ενισχύουν την πειθαρχία των επιβατών και προστατεύουν το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς, με σαφή κατεύθυνση προς την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Αυξημένα πρόστιμα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο

Με τις νέες ρυθμίσεις, το πρόστιμο για όσους εντοπίζονται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται κατά 30 ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ. Το μέτρο αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για τις κατηγορίες επιβατών που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο καθορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Προβλέπεται, ωστόσο, δυνατότητα μείωσης του ποσού στο μισό, εφόσον ο παραβάτης αποκτήσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Αυστηρότερο πλαίσιο για επιθέσεις σε ελεγκτές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα περιστατικά επιθέσεων κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς. Το νέο πλαίσιο ενισχύει τις κυρώσεις, επιδιώκοντας την αποτροπή τέτοιων φαινομένων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συγκοινωνιών.

Οι επιθέσεις δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που επηρεάζουν συνολικά την ασφάλεια και τη λειτουργία του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, διώκονται αυτεπάγγελτα, σηματοδοτώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση.

Νέα μέτρα για φθορές και βανδαλισμούς

Το νομοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε μέσα μαζικής μεταφοράς και υποδομές. Το μέτρο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Στην πράξη, οι υπαίτιοι μπορούν να υποχρεωθούν να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί ή επιδιορθώσεις, ενισχύοντας την ευθύνη απέναντι στη δημόσια περιουσία και τη λειτουργία των συγκοινωνιακών φορέων.