Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Τα ποσά

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να ολοκληρώσουν την καταχώριση των στοιχείων τους έως τις 30 Απριλίου.

Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 συνεχίζει να καταβάλλεται σε διαδοχικές πληρωμές, με τη δεύτερη δόση να έχει προγραμματιστεί να πιστωθεί έως τις 29 Μαΐου. Πρόκειται για τη βασική επόμενη καταβολή προς τους δικαιούχους μετά την προκαταβολή που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, όσοι λαμβάνουν το επίδομα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έγκαιρη καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 30 Απριλίου. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά αγοράς εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιήθηκε ως προκαταβολή, ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις ακολουθούν μέσα στο 2026.

Η προκαταβολή, που αποτελεί την πρώτη δόση του επιδόματος, καταβλήθηκε έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Αφορούσε τιμολόγια που είχαν εκδοθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η δεύτερη δόση έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026. Πρόκειται για την επόμενη βασική πληρωμή προς τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

Η τρίτη δόση αφορά ειδικά την κατανάλωση φυσικού αερίου και τη θερμική ενέργεια που παρέχεται μέσω τηλεθέρμανσης. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις η πληρωμή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Οι αγορές που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει συγκεκριμένες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των κατοικιών. Οι επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καυσόξυλα και τη βιομάζα, δηλαδή τα πέλετ.

Η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 1,14 ευρώ ανά λίτρο. Οι αγορές που λαμβάνονται υπόψη για το επίδομα πραγματοποιούνται γενικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Υπάρχουν ωστόσο ειδικές προβλέψεις για τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αγορές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιουνίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης δεν είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους, καθώς υπολογίζεται με βάση διάφορους παράγοντες. Σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφική περιοχή, η ένταση των καιρικών συνθηκών και οι ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας.

Το ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο βασικό όριο φτάνει τα 800 ευρώ. Σε οικισμούς όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου. Παράλληλα, η αξία των αγορών καυσίμου πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό του επιδόματος που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Παραστατικά και προθεσμίες για τη δεύτερη δόση

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης συνδέεται άμεσα με την ορθή υποβολή των στοιχείων των αγορών καυσίμων. Τα παραστατικά που αφορούν τις σχετικές αγορές πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Οι αγορές που λαμβάνονται υπόψη για τη συγκεκριμένη πληρωμή αφορούν καταναλώσεις καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026. Για τα καυσόξυλα και τα πέλετ ισχύει η ειδική περίοδος αγορών που ξεκινά από την 1η Ιουνίου 2025.

Μετά την έκδοση των παραστατικών, οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία στην πλατφόρμα έως τις 30 Απριλίου 2026. Η σωστή καταχώριση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης πρέπει να διατηρούν όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις αγορές καυσίμων. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιβεβαίωση της κατανάλωσης.

Εξίσου σημαντικό είναι να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η καταχώριση των στοιχείων στην πλατφόρμα, καθώς και να ελεγχθεί ότι πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ημερομηνίες που αφορούν τις πληρωμές, ώστε να γνωρίζουν πότε αναμένεται η καταβολή κάθε δόσης του επιδόματος.

Είναι αφορολόγητο το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις για τους δικαιούχους. Το ποσό που λαμβάνεται δεν φορολογείται και καταβάλλεται στο σύνολό του.

Παράλληλα, το επίδομα είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο. Επίσης, δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του επιδόματος θέρμανσης χωρίς να πραγματοποιούνται παρακρατήσεις.