Πιο κοντά από ποτέ το επίδομα καυσίμων: Οι πιθανοί δικαιούχοι και τα ποσά που εξετάζονται

Η πιθανότητα επαναφοράς του Fuel Pass εξετάζεται από την κυβέρνηση, καθώς η άνοδος των τιμών καυσίμων και το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι αυξάνουν το κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά.

Το Fuel Pass επανέρχεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών συζητήσεων, καθώς η σημαντική άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίουκαι η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής της βενζίνης εντείνουν την πίεση στα νοικοκυριά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης πλησιάζει ήδη τα δύο ευρώ το λίτρο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα εκατό δολάρια το βαρέλι, επίπεδα που συγκαταλέγονται στα υψηλότερα από την περίοδο 2020-2022 για το μπρεντ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα ενεργοποίησης νέου κύκλου του επιδόματος καυσίμων.

Τι δήλωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ στις 16 Μαρτίου 2026, το μέτρο του Fuel Pass βρίσκεται υπό εξέταση. Πρόκειται για επίδομα καυσίμων που παρέχεται στους πολίτες προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για καύσιμα.

Η ενίσχυση σχεδιάζεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στις τιμές ενέργειας και να στηριχθούν κυρίως τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους μετακίνησης.

ΔΕΙΤΕ Μέχρι πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα μετά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Πότε μπορεί να ενεργοποιηθεί το μέτρο

Στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν στενά την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, καθώς η ενεργοποίηση μέτρων όπως το Fuel Pass συνδέεται με τη διατήρηση των υψηλών τιμών στις αγορές ενέργειας.

Όπως έχει επισημανθεί το τελευταίο διάστημα, μέτρα αυτού του τύπου θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή εφόσον οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα επίπεδα των εκατό δολαρίων το βαρέλι ή και υψηλότερα για διάστημα τριών εβδομάδων.

ΔΕΙΤΕ Πότε έρχεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Τα πιθανά κριτήρια για τους δικαιούχους

Παρότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, οι βασικές προϋποθέσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν στο ίδιο πλαίσιο με τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δικαιούχοι ενδέχεται να είναι φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα έως τριάντα χιλιάδες ευρώ, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες με παιδιά. Βασική προϋπόθεση θα αποτελεί επίσης η κατοχή οχήματος σε κυκλοφορία και η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Τα ποσά που εξετάζονται για το Fuel Pass

Το ακριβές ύψος του επιδόματος Fuel Pass 3 δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ενισχύσεις που θα μπορούσαν να κυμαίνονται από πενήντα έως εκατό ευρώ.

Τα ποσά αυτά βρίσκονται κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων κύκλων του μέτρου. Στον πρώτο κύκλο που εφαρμόστηκε το 2022, οι επιδοτήσεις κυμαίνονταν από τριάντα έως πενήντα ευρώ για ένα τρίμηνο, ενώ στα νησιά προβλεπόταν μεγαλύτερη ενίσχυση. Στον δεύτερο κύκλο, τα ποσά αυξήθηκαν και έφτασαν έως τα εκατό ευρώ για τα νησιά.

Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου

Το Fuel Pass εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2022, σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής κρίσης που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η παρέμβαση εκείνη είχε στόχο να περιορίσει το βάρος των αυξήσεων στα καύσιμα για τα νοικοκυριά.

Σήμερα, με τις διεθνείς τιμές ενέργειας να κινούνται ξανά σε υψηλά επίπεδα, το συγκεκριμένο εργαλείο επανεξετάζεται ως πιθανό μέτρο στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος μετακίνησης.