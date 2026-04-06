Δώρο Πάσχα: Τι ισχύει για ποσά, αναλογία και πληρωμή – Τι να κάνετε αν δεν καταβληθεί

Πίνακας περιεχομένων

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα 2026, με σαφείς κανόνες υπολογισμού και υποχρεώσεις για τους εργοδότες.

Το Δώρο Πάσχα 2026 πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η προθεσμία είναι δεσμευτική για όλους τους εργοδότες και αφορά το σύνολο των μισθωτών που απασχολήθηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Το δικαίωμα καταβολής καλύπτει εργαζόμενους ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, είτε πλήρους είτε μερικής, εφόσον η εργασιακή τους σχέση υπήρξε στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια απασχόλησης και τις αποδοχές.

Πώς προκύπτει το ποσό του Δώρου Πάσχα

Ο υπολογισμός βασίζεται στις τακτικές αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος 15 ημέρες πριν από το Πάσχα. Για όσους εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου, το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή σε 15 ημερομίσθια.

Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας εργασίας, εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός. Οι μισθωτοί λαμβάνουν το 1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ενώ οι ημερομίσθιοι ένα ημερομίσθιο για το ίδιο διάστημα.

Ποιοι δικαιούνται αναλογία Δώρου

Η αναλογία του Δώρου Πάσχα ισχύει για εργαζόμενους που δεν απασχολήθηκαν σε όλο το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 8 ημέρες δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Η πρόβλεψη αυτή εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος λαμβάνει μέρος της παροχής, ανάλογα με το διάστημα που απασχολήθηκε, χωρίς να αποκλείεται κανείς λόγω μικρής διάρκειας εργασίας.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι σε είδος. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε με e-banking είτε μέσω άλλων παρόχων πληρωμών.

Στη συναλλαγή πρέπει να αναγράφεται σαφώς η αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά η πληρωμή, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα αποτελεί ποινικό αδίκημα και ενεργοποιεί διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν νομικά για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας για την υποβολή καταγγελίας ή να προσφύγουν απευθείας στο Αστυνομικό Τμήμα, ζητώντας την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.