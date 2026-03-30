Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τα καθαρά ποσά

Το Δώρο Πάσχα 2026 καταβάλλεται έως 8 Απριλίου χωρίς να ενσωματώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το Δώρο Πάσχα 2026 καταβάλλεται στους εργαζόμενους εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί για τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου. Η φετινή καταβολή παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς δεν περιλαμβάνει τις αυξήσεις που συνδέονται με τον νέο κατώτατο μισθό.

Η εξέλιξη αυτή αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς το ποσό του δώρου υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν στις 28 Μαρτίου, δηλαδή πριν τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολογικό καθεστώς.

Ποια είναι τα ποσά του δώρου Πάσχα 2026

Τα ποσά που θα καταβληθούν διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας του εργαζόμενου. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία, το ποσό ανέρχεται στα 458,33 ευρώ.

Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα για τους ανέργους ΔΥΠΑ

Αντίστοιχα, για εργαζόμενους με μία τριετία το δώρο φτάνει τα 504,17 ευρώ, για δύο τριετίες τα 550,00 ευρώ, ενώ για τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 595,83 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντικατοπτρίζουν τις αποδοχές πριν την εφαρμογή των νέων μισθών.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα βασίζεται στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται μισό μισθό, ενώ όσοι εργάζονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν 15 ημερομίσθια. Εάν η απασχόληση δεν καλύπτει ολόκληρο το διάστημα, τότε το δώρο υπολογίζεται αναλογικά.

Πώς υπολογίζεται η αναλογία και ποιες ημέρες προσμετρώνται

Για τους μισθωτούς, η αναλογία αντιστοιχεί στο 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας. Αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημέρες.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται και ορισμένες ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως η ετήσια άδεια, η άδεια μητρότητας και η σπουδαστική άδεια. Στις περιπτώσεις ασθένειας, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τρεις πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ εξαιρούνται οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα.

Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Το ποσό του Δώρου Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και πρόσθετες αμοιβές που σχετίζονται με την εργασία.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη αμοιβές από υπερωρίες και υπερεργασία, εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες ή τη νύχτα, καθώς και επιδόματα όπως το επίδομα κατοικίας και το επίδομα άδειας, αλλά και πριμ παραγωγικότητας.

Τα εκτιμώμενα καθαρά ποσά διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

Χωρίς προϋπηρεσία: περίπου 385 – 400 ευρώ

Με 1 τριετία: περίπου 420 – 440 ευρώ

Με 2 τριετίες: περίπου 460 – 480 ευρώ

Με 3 τριετίες: περίπου 500 – 520 ευρώ

Τι ισχύει αν δεν καταβληθεί το δώρο

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο Πάσχα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενεργοποιούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή να κινηθούν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων.

Η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηνυτήρια αναφορά κατά του εργοδότη και στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες. Παράλληλα, οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί υποχρεούνται να πραγματοποιούν ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.