Αργίες 2026: Τι ισχύει με την 25η Μαρτίου – Πότε πέφτει

Οι επίσημες αργίες του 2026 παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, καθώς δεν ισχύουν όλες οι ημερομηνίες με τον ίδιο τρόπο για όλους τους εργαζόμενους.

Υπάρχουν ημέρες που αποτελούν υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο της αγοράς εργασίας, αλλά και άλλες που εφαρμόζονται αποκλειστικά στο Δημόσιο ή μόνο σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.

Η καταγραφή των αργιών είναι σημαντική για τον σωστό προγραμματισμό της εργασιακής δραστηριότητας μέσα στη χρονιά. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αργίες του 2026, με τις ημερομηνίες τους, την ημέρα της εβδομάδας και το κατά πόσο ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΔΕΙΤΕ Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026

(βάσει νόμων 4808/2021, 4554/2018, 4468/2017)

Πρωτοχρονιά – «Έναρξη νέου έτους»

Ημερομηνία: 1 Ιανουαρίου

Ημέρα: Πέμπτη

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Θεοφάνια – «Βάπτιση του Χριστού»

Ημερομηνία: 6 Ιανουαρίου

Ημέρα: Τρίτη

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Καθαρά Δευτέρα – «Έναρξη Σαρακοστής»

Ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου

Ημέρα: Δευτέρα

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Όχι

Σημειώσεις: Αργία μόνο για Δημόσιο

25η Μαρτίου – «Εθνική Επέτειος και Ευαγγελισμός»

Ημερομηνία: 25 Μαρτίου

Ημέρα: Τετάρτη

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία

ΔΕΙΤΕ Στο «τραπέζι» έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιές κοινωνικές ομάδες θα αφορά, ποιό το ποσό

Μεγάλη Παρασκευή – «Η Σταύρωση του Χριστού»

Ημερομηνία: 10 Απριλίου

Ημέρα: Παρασκευή

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Όχι

Σημειώσεις: Δεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο

Κυριακή του Πάσχα – «Ανάσταση του Χριστού»

Ημερομηνία: 12 Απριλίου

Ημέρα: Κυριακή

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Κυριακή – γενική αργία

Δευτέρα του Πάσχα – «Δεύτερη ημέρα του Πάσχα»

Ημερομηνία: 13 Απριλίου

Ημέρα: Δευτέρα

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία

Πρωτομαγιά – «Εργατική Πρωτομαγιά»

Ημερομηνία: 1 Μαΐου

Ημέρα: Παρασκευή

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)

Αγίου Πνεύματος – «Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»

Ημερομηνία: 1 Ιουνίου

Ημέρα: Δευτέρα

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Όχι

Σημειώσεις: Αργία Δημοσίου και συγκεκριμένων κλάδων

Δεκαπενταύγουστος – «Κοίμηση της Θεοτόκου»

Ημερομηνία: 15 Αυγούστου

Ημέρα: Σάββατο

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία

28η Οκτωβρίου – «Εθνική Επέτειος του Όχι»

Ημερομηνία: 28 Οκτωβρίου

Ημέρα: Τετάρτη

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Χριστούγεννα – «Γέννηση του Χριστού»

Ημερομηνία: 25 Δεκεμβρίου

Ημέρα: Παρασκευή

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία

26 Δεκεμβρίου – «Σύναξη της Θεοτόκου»

Ημερομηνία: 26 Δεκεμβρίου

Ημέρα: Σάββατο

Δημόσιος Τομέας: Ναι

Ιδιωτικός Τομέας: Ναι

Σημειώσεις: Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)