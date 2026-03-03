Σχολεία: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι εγγραφές μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για το έτος 2026 – 2027 – Η διαδικασία
Πίνακας περιεχομένων
Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Οι ηλεκτρονικές εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 23 Μαρτίου 2026.
Η διαδικασία
Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:
«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr )
«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr )
Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.
