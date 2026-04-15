Πανελλήνιες 2026: Αναρτήθηκαν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελλαδικών

Διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών ανεβαίνουν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, με δωρεάν πρόσβαση για όλους τους μαθητές.

Τη σταδιακή ανάρτηση διαγωνισμάτων προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ενισχύοντας την προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των εξετάσεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης υποστήριξης και θα καλύπτει συνολικά 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο για μαθητές Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), όσο και για Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Δωρεάν πρόσβαση σε προσομοιώσεις εξετάσεων

Η διάθεση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές εξετάσεις, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν υλικό από διαφορετικές πηγές.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε οργανωμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

Στόχος η καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των μαθητών και στην εξοικείωσή τους με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μέσα από την επαναληπτική χρήση του υλικού, οι υποψήφιοι μπορούν να ενισχύσουν τη μελέτη τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους, αποκτώντας καλύτερη εικόνα των απαιτήσεων των εξετάσεων.

Συνεχίζονται τα δια ζώσης μαθήματα επαναλήψεων

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 συνεχίζονται τα δια ζώσης μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται έως και μία ημέρα πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος, προσφέροντας συνεχή υποστήριξη μέχρι την τελική φάση.

Ψηφιακή υποστήριξη μέχρι την ημέρα των εξετάσεων

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο εξελίσσεται σε μια σύγχρονη δημόσια ψηφιακή υπηρεσία, η οποία στηρίζει ουσιαστικά μαθητές και οικογένειες.

Η συνδυαστική χρήση ψηφιακού υλικού και δια ζώσης διδασκαλίας ενισχύει την ισότητα ευκαιριών και συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.