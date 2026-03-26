Κενά στα σχολεία: Θύμα της αδιαφορίας του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές που χρήζουν Παράλληλης Στήριξης

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών και χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες καταγράφονται στα σχολεία της Ζακύνθου, με τους μαθητές –και ιδιαίτερα όσους χρήζουν Παράλληλης Στήριξης– να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός προβλήματος που παραμένει άλυτο από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ΕΛΜΕ Ζακύνθου αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της εκπαιδευτικής «τρύπας», καθώς μέχρι και την εβδομάδα 16 έως 20 Μαρτίου οι μη διδαχθείσες ώρες φτάνουν τις 16.237.

Σύμφωνα με την καταγραφή, δεκάδες ώρες διδασκαλίας χάνονται κάθε εβδομάδα λόγω μη κάλυψης κενών σε βασικές ειδικότητες, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η Ειδική Αγωγή. Η ΕΛΜΕ επιρρίπτει ευθύνες στο ΥΠΑΙΘΑ, κάνοντας λόγο για συνειδητή επιλογή μη διορισμού αναπληρωτών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την άνιση μεταχείριση των μαθητών που έχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «16.237 μη διδαχθείσες οι ώρες στα σχολεία της Ζακύνθου –

Θύμα της αδιαφορίας του ΥΠΑΙΘΑ οι μαθητές που χρήζουν Παράλληλης Στήριξης»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς για το σύνολο των κενών μέχρι και τη διδακτική εβδομάδα 16/3-20/3 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου:

Κλάδος Πλήθος εκπαιδευτικών που δεν έχει διορίσει η κυβέρνηση Μη διδαχθείσες ώρες ΠΕ 08 (Εικαστικών) 1 + 1ΑΜΩ 38 ΠΕ 83 (Ηλεκτρολόγοι) 1 23 ΠΕ 86 (Πληροφορικής) 1 23 ΠΕ 87.02 (Νοσηλευτική) 1 23 ΠΕ 02.50 (Φιλόλογοι Ε.Α.) 2 46 ΠΕ 03.50 (Μαθ/κοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 04.01.50 (Φυσικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 08.50 (Εικαστικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 11.50 (Γυμναστές Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 79.01.50 (Μουσικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 29 (Εργοθεραπευτές) 1 ΠΕ 30 (ΚοινωνικοίΛειτουργοί) 1 Σύνολο 14 268

Περίοδος Χαμένες διδακτικές ώρες Εβδομάδα 15-19/9 1566 Εβδομάδα 22-26/9 1566 Εβδομάδα 29/9-03/10 1566 Εβδομάδα 06/10-10/10 973 Εβδομάδα 13/10-17/10 973 Εβδομάδα 20/10-24/10 927 Εβδομάδα 27/10-31/10 973 Εβδομάδα 03/11-07/11 973 Εβδομάδα 10/11-14/11 973 Εβδομάδα 17/11-21/11 490 Εβδομάδα 24/11-28/11 490 Εβδομάδα 01/12-05/12 490 Εβδομάδα 08/12-12/12 490 Εβδομάδα 15/12-19/12 490 Εβδομάδα 12/01-16/01 375 Εβδομάδα 19/01-23/01 375 Εβδομάδα 26/01-30/01 375 Εβδομάδα 02/02-06/02 347 Εβδομάδα 09/02-13/02 393 Εβδομάδα 16/02-20/02 291 Εβδομάδα 23/02-27/02 291 Εβδομάδα 02/3-06/ 3 291 Εβδομάδα 09 /3- 13 / 3 291 Εβδομάδα 16 /3- 20 / 3 2 68 Σύνολο χαμένων ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους 16.237

Το ΥΠΑΙΘΑ εξακολουθεί να αρνείται να καλύψει τα κενά σε αναπληρωτές, παρά το γεγονός ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχει πλήρη εικόνα των αναγκών. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, μια και η Εκπαίδευση, όπως και όλες οι κοινωνικές ανάγκες, αξιολογούνται με όρους κόστους.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί.