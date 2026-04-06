Δήμος Αθηναίων: Άρχισαν οι εγγραφές για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμίες

Οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων τίθενται σε τροχιά υλοποίησης για το καλοκαίρι του 2026, με τις εγγραφές να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και να ολοκληρώνονται στις 22 Μαΐου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη εμπειρία φιλοξενίας και δραστηριοτήτων μέσα στη φύση.

Η δράση υλοποιείται στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, σε έναν χώρο που συνδυάζει φυσικό περιβάλλον και οργανωμένες εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα και προς νέους για τη στελέχωση των κατασκηνώσεων. Η διαδικασία αιτήσεων πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία, κατόπιν ραντεβού.

Οι περίοδοι φιλοξενίας και η διάρκεια συμμετοχής

Κάθε παιδί μπορεί να φιλοξενηθεί για χρονικό διάστημα 14 ημερών, επιλέγοντας μία από τις τέσσερις διαθέσιμες περιόδους που έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι. Οι περίοδοι αυτές καλύπτουν το διάστημα από τα τέλη Ιουνίου έως και τα τέλη Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η πρώτη περίοδος ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Η δεύτερη περίοδος διαρκεί από την Κυριακή 12 Ιουλίου έως το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, ενώ ακολουθεί η τρίτη από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026. Η τέταρτη και τελευταία περίοδος εκτείνεται από την Τετάρτη 12 Αυγούστου έως την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026.

Σε όλες τις περιόδους συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, καθώς και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτουν τη δημιουργική απασχόληση, τον αθλητισμό και τη βιωματική εκπαίδευση. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις όπως ζωγραφική, θεατρικές και μουσικές ομάδες, χορωδία και αστρονομία.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στις αθλητικές δραστηριότητες, με επιλογές όπως ποδόσφαιρο, τένις, beach volley, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ και πισίνα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης σκάκι και περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ οι βραδινές ώρες περιλαμβάνουν ψυχαγωγία με πάρτι, σινεμά και θεατρικές παραστάσεις.

Μέσα από τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά ενισχύουν την κοινωνικότητά τους, καλλιεργούν δεξιότητες και αναπτύσσουν την αυτονομία τους μέσα από τη συνεργασία.

Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε με φυσική παρουσία στις επτά Δημοτικές Κοινότητες. Για την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία απαιτείται προηγούμενο ραντεβού, το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τους γονείς, παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους υποβολής της αίτησης, ενώ η προθεσμία παραμένει σταθερή έως τις 22 Μαΐου 2026.

Πρόσκληση για στελέχωση των κατασκηνώσεων

Παράλληλα με τις εγγραφές των παιδιών, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά και στη στελέχωση των παιδικών εξοχών, απευθύνοντας πρόσκληση σε άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Αναζητούνται αρχηγοί άνω των 30 ετών και βοηθοί αρχηγού άνω των 25 ετών.

Επιπλέον, προβλέπονται θέσεις για υπαρχηγούς ηλικίας 25 έως 45 ετών, ομαδάρχες από 16 έως 26 ετών και κοινοτάρχες από 18 έως 30 ετών. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατασκηνωτική εμπειρία και η συνεργατικότητα, καθώς και η αγάπη για τα παιδιά.

Οι αιτήσεις για τη στελέχωση υποβάλλονται από τις 15 Απριλίου έως και τις 8 Μαΐου, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων.

Παροχές και στόχος του προγράμματος

Στα άτομα που θα στελεχώσουν τις κατασκηνώσεις παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή εντός των εγκαταστάσεων, καθώς και χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, χορηγείται και βεβαίωση συμμετοχής για την εμπειρία που αποκτούν.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον, όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά αποκτούν εμπειρίες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και δημιουργούν αναμνήσεις με διάρκεια στον χρόνο.