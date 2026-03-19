Ανώτατη σχολή Παραστατικών Τεχνών: Τι αλλάζει στις σπουδές και την ακαδημαϊκή εξέλιξη

Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών φέρνει ενιαίο πλαίσιο σπουδών και νέες προοπτικές εξέλιξης για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών σηματοδοτεί μια καθοριστική τομή για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα, δίνοντας τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα που απασχολούσε τον καλλιτεχνικό κόσμο για δεκαετίες. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα ενιαίο, σαφές και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο, το οποίο οργανώνει τις σπουδές, αναβαθμίζει τους τίτλους και δημιουργεί πραγματικές προοπτικές ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Παράλληλα, η νέα αυτή δομή έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα 50 ετών, θέτοντας τις βάσεις για μια σύγχρονη και λειτουργική προσέγγιση στην εκπαίδευση των παραστατικών τεχνών. Με έμφαση στην καλλιτεχνική πράξη, την έρευνα και τη σύνδεση με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, η Ανώτατη Σχολή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα ενισχύσει τη δημιουργία, θα προσφέρει νέες διαδρομές στους καλλιτέχνες και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του πολιτιστικού τοπίου της χώρας.

Σοφία Ζαχαράκη για τη δημιουργία Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών: Υλοποιούμε ένα όραμα και ένα αίτημα 50 ετών και ταυτόχρονα ρυθμίζουμε με κανόνες, συνέχεια και προοπτική την καλλιτεχνική εκπαίδευση

Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών παρέχει, για πρώτη φορά, ενιαίο και σαφές πλαίσιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, με διαβάθμιση τίτλων και δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης, υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στην ομιλία της κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου με τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.), ενός δημόσιου, πλήρως αυτοδιοικούμενου Α.Ε.Ι. ειδικού σκοπού, αποτελεί ιστορική τομή, που ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα δεκαετιών του καλλιτεχνικού κόσμου.

Η ΑΣΠΤ θα παρέχει σπουδές σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), θα αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα και θα ενσωματώνει την καλλιτεχνική πράξη στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Σοφία Ζαχαράκη, «θεμελιώνουμε ένα ίδρυμα σχεδιασμένο για τη φύση των παραστατικών τεχνών, που οργανώνει πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών, αναπτύσσει έρευνα και παρέχει παιδαγωγική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Ένα ίδρυμα στο οποίο η καλλιτεχνική πράξη και η δεξιότητα αναγνωρίζονται ως πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου».

Η λειτουργία της θα στηριχθεί σε στενή συνεργασία με κορυφαίους δημόσιους πολιτιστικούς φορείς, όπως το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από σαφή μηχανισμό εφαρμογής, επιτρέποντας την άμεση λειτουργία της σχολής με αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και τόνισε, χαρακτηριστικά ότι «η μετάβαση δεν γίνεται με θεσμικό κενό. Η Α.Σ.Π.Τ. μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, με χρήση υφιστάμενων υποδομών και με ρεαλιστικούς όρους εφαρμογής, χωρίς να εξαρτάται από την προηγούμενη ολοκλήρωση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει σοβαρή μεταρρύθμιση. Όχι μόνο να θεσπίζεις, αλλά και να μπορείς να εφαρμόζεις».

Παράλληλα, θεσπίζεται ειδικό σύστημα εισαγωγής, προσαρμοσμένο στη φύση των σπουδών, με έμφαση στην αξιολόγηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, ενώ προβλέπεται ειδικό πλαίσιο για το διδακτικό προσωπικό, που συνδυάζει ακαδημαϊκά προσόντα και καλλιτεχνική εμπειρία.

Το νομοσχέδιο, εισάγει για πρώτη φορά ενιαίο και σαφές πλαίσιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, με διαβάθμιση τίτλων και δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης.

Οι τίτλοι των ανώτερων σχολών εντάσσονται στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ενώ δημιουργούνται θεσμοθετημένες «γέφυρες» προς το επίπεδο 6, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ή ειδικών προγραμμάτων σπουδών, μεταξύ άλλων και μέσω του Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η Υπουργός αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των κομμάτων, τους φορείς αλλά και τους ανθρώπους της τέχνης και της εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο, υπογράμμισε ότι «τα σχόλια όλων θα καταγραφούν με προσοχή και θα αξιολογηθούν με τη σοβαρότητα που τους αναλογεί, ώστε να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση ουσίας, αντάξια της σημασίας του εγχειρήματος».

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη την ομιλία της, υπογράμμισε ότι «με το παρόν νομοσχέδιο λύνουμε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για τις παραστατικές τέχνες. Οργανώνουμε με κανόνες ένα πεδίο που για χρόνια παρέμενε κατακερματισμένο. Δημιουργούμε πραγματικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές. Επενδύουμε στη δημιουργία, στην ποιότητα, στη διαπερατότητα και στη θεσμική σοβαρότητα. Το όραμα πενήντα ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα. Και είμαστε εδώ όχι απλώς για να το εξαγγείλουμε, αλλά για να το υλοποιήσουμε μαζί».

Το Υπουργείο προσέρχεται στη συζήτηση με ανοιχτή διάθεση και με σεβασμό σε κάθε τεκμηριωμένη παρατήρηση» δήλωσε ολοκληρώνοντας την ομιλία της η Σοφία Ζαχαράκη και επεσήμανε ότι «το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αγγίζει πραγματικές ανάγκες και πραγματικές προσδοκίες.

Θα ακούσουμε όλους με προσοχή.

Θα καταγράψουμε κάθε ουσιαστική παρατήρηση.

Και θα προχωρήσουμε σε μια συζήτηση αντάξια ενός νομοσχεδίου που έρχεται να υλοποιήσει ένα όραμα ετών για τον καλλιτεχνικό και δημιουργικό κόσμο της χώρας».

