Ζωοδόχου Πηγής 2026: Πότε γιορτάζεται – Η ιστορία του θαύματος και το βαθύτερο νόημα της ημέρας

Η Ζωοδόχος Πηγή αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς δεν έχει σταθερή ημερομηνία, αλλά τιμάται κάθε χρόνο την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδας, δηλαδή την πρώτη Παρασκευή μετά το Πάσχα.

Για το 2026, η γιορτή πέφτει στις 17 Απριλίου και είναι αφιερωμένη στην Παναγία ως πηγή ζωής, θεραπείας και ελπίδας. Πρόκειται για μια ημέρα που συνδέεται βαθιά με το νερό, τα θαύματα και την πίστη, και έχει τις ρίζες της σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό της βυζαντινής εποχής.

Ζωοδόχου Πηγής 2026: Πότε γιορτάζεται και τι σημαίνει

Η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής δεν είναι μία από τις μεγάλες Δεσποτικές ή Θεομητορικές εορτές με σταθερή ημερομηνία, αλλά μια κινητή γιορτή που εξαρτάται από το Πάσχα. Τοποθετείται πάντα μέσα στην Αναστάσιμη περίοδο, κάτι που δεν είναι τυχαίο. Η Εκκλησία συνδέει συμβολικά την Ανάσταση του Χριστού με τη «ζωοδότηση», δηλαδή τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Η Παναγία, ως «Ζωοδόχος Πηγή», τιμάται ως εκείνη που έφερε στον κόσμο τον Χριστό, τη Ζωή, και ταυτόχρονα ως πνευματική πηγή παρηγοριάς και θεραπείας για τους πιστούς.

Το θαύμα που γέννησε τη γιορτή

Η ιστορία της Ζωοδόχου Πηγής ξεκινά από τον 5ο αιώνα μ.Χ., λίγο πριν ο Λέων Α΄ γίνει αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λέων συνάντησε έναν τυφλό άνδρα που ζητούσε νερό σε ένα δάσος έξω από την Κωνσταντινούπολη. Εκείνη τη στιγμή, άκουσε μια φωνή της Παναγίας που του υπέδειξε να βρει νερό μέσα στο δάσος και να πλύνει με αυτό τα μάτια του τυφλού. Ο Λέων υπάκουσε και, σύμφωνα με την παράδοση, ο άνθρωπος θεραπεύτηκε αμέσως.

Αργότερα, όταν έγινε αυτοκράτορας, ο Λέων έχτισε στο σημείο αυτό έναν ναό, ο οποίος έγινε γνωστός ως «Ζωοδόχος Πηγή», εξαιτίας των θαυματουργών ιδιοτήτων του νερού που ανέβλυζε εκεί.