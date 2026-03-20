Τι αλλάζει στις τιμές βασικών προϊόντων – Πού μπαίνει «φρένο»

Στόχος της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ο περιορισμός των αυξήσεων σε βασικά προϊόντα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν πιέσεις στις τιμές.

Η κυβέρνηση επιδιώκει με τη συγκεκριμένη παρέμβαση να διατηρηθούν οι τιμές σε πιο σταθερά επίπεδα, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και περιορίζοντας φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά προϊόντα της αγοράς αποτελεί ένα από τα βασικά οικονομικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η ρύθμιση αφορά συνολικά 61 προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τρόφιμα, είδη καθαριότητας και βασικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Η εφαρμογή του πλαφόν θα γίνει μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Πώς θα λειτουργεί το πλαφόν στα προϊόντα

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα εφαρμοστεί στα επίπεδα του μέσου περιθωρίου κέρδους που ίσχυε το 2025. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστούν φαινόμενα υπερβολικών αυξήσεων σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη πρώτης ανάγκης.

Το μέτρο αφορά τρόφιμα αλλά και προϊόντα καθημερινής χρήσης που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αποτελούν βασικά αγαθά για τα νοικοκυριά.

Η επιβολή του πλαφόν είχε προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Βασικά τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο μέτρο

Μεταξύ των προϊόντων στα οποία επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους περιλαμβάνονται βασικά τρόφιμα που βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι των νοικοκυριών.

Στη λίστα βρίσκονται προϊόντα όπως το ρύζι, το ψωμί για τοστ, η φρατζόλα ψωμιού, οι φρυγανιές, τα μακαρόνια τύπου σπαγγέτι και το αλεύρι για όλες τις χρήσεις.

Παράλληλα, στο μέτρο εντάσσονται και βασικά όσπρια, όπως φακές, φασόλια και ρεβύθια, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινής διατροφής.

Κρέας και προϊόντα ζωικής προέλευσης

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης αρκετές κατηγορίες κρέατος και προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, το πλαφόν εφαρμόζεται σε νωπό χοιρινό, κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου, νωπό μοσχάρι καθώς και κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο.

Στα αλλαντικά περιλαμβάνονται η πάριζα και η γαλοπούλα, ενώ στο μέτρο εντάσσονται και τα αυγά.

Επιπλέον, στη λίστα βρίσκονται κατεψυγμένα ψάρια αλλά και φρέσκα ψάρια.

Γαλακτοκομικά και προϊόντα ψυγείου

Μεγάλο μέρος της λίστας αφορά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Στο πλαφόν περιλαμβάνονται το φρέσκο πλήρες γάλα, το φρέσκο γάλα με χαμηλά λιπαρά, το γάλα υψηλής παστερίωσης πλήρες ή χαμηλών λιπαρών καθώς και το γάλα εβαπορέ.

Στα ίδια προϊόντα εντάσσονται και γιαούρτια από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις, καθώς και οι εκδοχές τους με χαμηλά λιπαρά.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης βασικά τυριά όπως η φέτα, το λευκό τυρί, το τυρί γκούντα και τυριά με χαμηλά λιπαρά.

Λίπη, έλαια και βασικά προϊόντα κουζίνας

Σημαντική παρουσία έχουν στη λίστα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή μαγειρική.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μαργαρίνη, το βούτυρο αγελάδος, το ελαιόλαδο και το ηλιέλαιο.

Παράλληλα, στο πλαφόν εντάσσονται προϊόντα όπως ο χυμός τομάτας διατηρημένος, η λευκή ζάχαρη και γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από άτομα με διαβήτη, όπως η στέβια.

Προϊόντα για παιδιά και βρεφική διατροφή

Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει και προϊόντα που απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται κρέμες βρεφικής ηλικίας και γάλα βρεφικής ηλικίας, τα οποία αποτελούν βασικά προϊόντα για πολλές οικογένειες.

Στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης που εντάσσονται στο μέτρο περιλαμβάνονται επίσης δημητριακά, μπισκότα, σοκολάτες και σοκολατοειδή.

Ροφήματα και προϊόντα καφέ

Το πλαφόν επεκτείνεται και σε προϊόντα ροφημάτων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι καφέ, όπως ο ελληνικός καφές, ο καφές τύπου espresso σε κάψουλα, ο στιγμιαίος καφές και ο γαλλικός.

Επιπλέον, στο μέτρο εντάσσεται και ο χυμός πορτοκάλι.

Προϊόντα καθαριότητας και οικιακής χρήσης

Εκτός από τρόφιμα, το μέτρο αφορά και προϊόντα καθαριότητας και οικιακής χρήσης.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων σε υγρή μορφή ή σε σκόνη, απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμό επιφανειών καθώς και χλωρίνες.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης απορρυπαντικά για πλύσιμο πιάτων στο χέρι, χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας.

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Το πλαφόν εφαρμόζεται και σε σειρά προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σαπούνια σε υγρή και στερεή μορφή και αφρόλουτρα.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών.

Προϊόντα για βρέφη και κατοικίδια

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών.

Σε αυτά συγκαταλέγονται πάνες για μωρά, μωρομάντηλα και σαμπουάν για βρέφη.

Παράλληλα, στο μέτρο εντάσσονται και τροφές για κατοικίδια ζώα, όπως τροφές για σκύλους και τροφές για γάτες.

