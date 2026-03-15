Συντάξεις Απριλίου: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου

Οι συντάξεις Απριλίου θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, με τους συνταξιούχους να βλέπουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από τις προηγούμενες ημέρες.

Οι συντάξεις Απριλίου θα καταβληθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου επηρεάζει το καθιερωμένο πρόγραμμα πληρωμών. Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα οδηγεί στην επίσπευση της διαδικασίας, με τους συνταξιούχους να αναμένουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τις συνήθεις ημερομηνίες.

Η καταβολή των ποσών ακολουθεί τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πληρωμές των κύριων συντάξεων, με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Οι ημερομηνίες διαμορφώνονται με βάση την εργασιακή ιδιότητα των δικαιούχων, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές ημέρες πληρωμής για κάθε κατηγορία συνταξιούχων.

Το πλαίσιο που καθορίζει τις ημερομηνίες πληρωμής

Οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζονται από τη διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17.05.2019). Η νομοθεσία αυτή προβλέπει ότι η πληρωμή γίνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ανάλογα με το αν ο συνταξιούχος προέρχεται από την κατηγορία των μισθωτών ή των μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, για τους μισθωτούς η καταβολή πραγματοποιείται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Αντίθετα, για τους μη μισθωτούς η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις των μη μισθωτών

Οι συντάξεις που αφορούν τους μη μισθωτούς συνταξιούχους θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Ωστόσο, εξαιτίας της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς νωρίτερα. Έτσι, τα ποσά εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά το 2017

Στην ίδια ημερομηνία πληρωμής εντάσσονται και οι νέοι συνταξιούχοι, είτε προέρχονται από την κατηγορία των μισθωτών είτε των μη μισθωτών. Πρόκειται για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Η ένταξή τους στην ίδια κατηγορία καταβολής βασίζεται στις προβλέψεις του νόμου 4387/2016, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο καταβολής των συντάξεων για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και μετά.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους μισθωτούς συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από την κατηγορία των μισθωτών θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ, το Δημόσιο και το ΝΑΤ.

Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς νωρίτερα, από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να τα δουν διαθέσιμα πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Ποια ταμεία περιλαμβάνονται στην κατηγορία των μισθωτών

Στην κατηγορία των μισθωτών συνταξιούχων εντάσσονται επίσης και άλλοι ασφαλισμένοι που προέρχονται από επιμέρους ταμεία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι συνταξιούχοι των ταμείων ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Παράλληλα, στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα ταμεία εργαζομένων σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως εκείνα των εργαζομένων στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ.