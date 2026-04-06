Συντάξεις: Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ – Μέχρι πότε οι πληρωμές

Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ καταβάλλονται σε χιλιάδες συνταξιούχους μέσα σε Απρίλιο και Μάιο, με διορθώσεις, προσαυξήσεις και επιστροφές κρατήσεων.

Τα αναδρομικά συντάξεων ξεκινούν να καταβάλλονται σε χιλιάδες δικαιούχους, με τις πληρωμές να εξελίσσονται μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο. Τα ποσά φτάνουν έως και 8.000 ευρώ και αφορούν διορθώσεις, προσαυξήσεις και επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί πληρωμές για περισσότερους από 11.000 συνταξιούχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τις 45.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία των εκκρεμών υποθέσεων.

Διορθώσεις συντάξεων και μεγάλα ποσά αναδρομικών

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν λάθη στον επανυπολογισμό των συντάξεων, όπως στον χρόνο ασφάλισης ή στις συντάξιμες αποδοχές. Οι διορθώσεις αυτές οδηγούν σε επιστροφές ποσών που καλύπτουν διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τον χρόνο διόρθωσης.

Ήδη περίπου 8.000 συνταξιούχοι έχουν λάβει αναδρομικά, με τα ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν τα 8.000 ευρώ, κυρίως για ασφαλισμένους που προέρχονται από ταμεία μισθωτών και τραπεζών.

Προσαυξήσεις για παράλληλη ασφάλιση

Σημαντικές επιστροφές προκύπτουν και για συνταξιούχους που είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία έως το 2016. Σε πολλές περιπτώσεις, η προσαύξηση από τον δεύτερο φορέα δεν είχε ενσωματωθεί στον αρχικό υπολογισμό της σύνταξης.

Μετά τον επανυπολογισμό, οι διαφορές καταβάλλονται στους δικαιούχους, με την αύξηση να μπορεί να φτάσει έως και 400 ευρώ τον μήνα. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί περίπου 1.200 περιπτώσεις, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται.

Αναδρομικά για αποστράτους και ειδικές κατηγορίες

Αναδρομικά καταβάλλονται και σε αποστράτους και δικαιούχους μερισμάτων, λόγω επιστροφής κρατήσεων που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν. Μετά τις αλλαγές στις σχετικές παρακρατήσεις από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενες περιόδους.

Ήδη έχουν πληρωθεί περίπου 2.972 δικαιούχοι, με ποσά που φτάνουν έως και 4.360 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται αυξήσεις για περίπου 5.500 συνταξιούχους με υψηλό ποσοστό αναπηρίας, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 100 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλονται με αναδρομική ισχύ.

Τι ισχύει για συντάξεις χηρείας και δικαστικές αποφάσεις

Αναδρομικά δικαιούνται και συνταξιούχοι λόγω χηρείας, μετά από νέο υπολογισμό που προέκυψε από απόφαση του Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι αλλαγές αφορούν συντάξεις που είχαν απονεμηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είχαν υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός συνταξιούχων συνεχίζει να αναμένει πληρωμές για το 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, μετά από δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαιούχοι φτάνουν τις 370.000, με τα ποσά να μπορεί να αγγίζουν τα 4.000 ευρώ, ενώ οι τόκοι αυξάνουν περαιτέρω το συνολικό ποσό.

Συνεχίζονται οι πληρωμές και οι εκκαθαρίσεις

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης παραμένουν σε εξέλιξη, με τον αριθμό των δικαιούχων και τα ποσά να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση. Παράλληλα, αναμένονται και νέες αυξήσεις για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως απόστρατοι που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και οι επανυπολογισμοί, οδηγώντας σε σημαντικά ποσά για χιλιάδες συνταξιούχους.

Με πληροφορίες από την Απογευματινή