ΣΟΚ! Δαγκωματιές και εγκαύματα στο 10 μηνών μωρό – Συνελήφθη η μητέρα του
Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το μωρό μεταφέρθηκε επειγόντως από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.
Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το 10 μηνών μωρό που μεταφέρθηκε από την Ηλεία στην Πάτρα με κατάγματα αλλά και εγκαύματα στο σώμα του, προκαλώντας υποψίες στους γιατρούς για πιθανή κακοποίηση.
Τα σοβαρά τραύματα που φέρει -κατάγματα και εγκαύματα- εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την κακοποίηση να είναι το πιθανότερο σενάριο.
Σύμφωνα με το tempo24, η μητέρα έχει ήδη συλληφθεί.
Ακόμα και δαγκωματιές
Το παιδάκι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα.
Τότε οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα του και εγκαύματα στο κορμάκι του, εκτιμώντας πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα αλλά μετά από άγρια κακοποίηση.
Οι γιατροί του νοσοκομείου κάλεσαν αμέσως την αστυνομία που ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μωρό κακοποιούνταν.
