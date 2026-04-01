Πετρέλαιο κίνησης: Πρεμιέρα για την επιδότηση του ντίζελ – Πόσο μειώνεται η τιμή στην αντλία

Πίνακας περιεχομένων

Πετρέλαιο κίνησης: Η επιδότηση μειώνει οριακά την τιμή, αλλά οι διεθνείς αυξήσεις περιορίζουν το όφελος για τους καταναλωτές.

Το πετρέλαιο κίνησης μπαίνει από την 1η Απριλίου σε καθεστώς επιδότησης, σε μια προσπάθεια περιορισμού των αυξήσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, η πραγματική επίδραση του μέτρου στην τελική τιμή παραμένει περιορισμένη, καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις συνεχίζουν να ασκούν έντονες πιέσεις.

Παρότι η επιδότηση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, το τελικό όφελος για τους καταναλωτές διαμορφώνεται χαμηλότερα, καθώς μέρος της ενίσχυσης απορροφάται από τις αυξήσεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην αγορά καυσίμων.

Πώς επηρεάζεται η τιμή στην αντλία

Η τιμή του ντίζελ, που κινείται περίπου στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στα 2 ευρώ. Η τελική μείωση διαμορφώνεται περίπου στα 12 λεπτά ανά λίτρο.

Από τα 20 λεπτά της επιδότησης, περίπου 8 λεπτά εξανεμίζονται λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών, περιορίζοντας αισθητά την πραγματική ελάφρυνση για τους οδηγούς.

Η διεθνής αγορά καθορίζει τις εξελίξεις

Οι πιέσεις στις τιμές προέρχονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές, όπου το diesel Platts αυξήθηκε από τα 1.435,5 δολάρια ανά τόνο στις 27 Μαρτίου στα 1.454 δολάρια στις 30 Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο 1,29%.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε αύξηση 2,11%, ενώ και η αμόλυβδη κινήθηκε ανοδικά κατά 2,10%, με το Brent να παραμένει κοντά στα 112,8 δολάρια το βαρέλι.

Ισχυρές αυξήσεις το τελευταίο διάστημα

Η ανοδική τάση αποτυπώνεται έντονα και στα στοιχεία του τελευταίου μήνα. Από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου, οι τιμές διύλισης στο πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκαν κατά περίπου 43,7%.

Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, ηλεκτρικά οχήματα

Στο πετρέλαιο θέρμανσης η αύξηση φτάνει το 52,8%, ενώ στις διεθνείς τιμές Platts η άνοδος στο diesel αγγίζει το 90,6%, γεγονός που εξηγεί τη διαμόρφωση των υψηλών τιμών στην αγορά.

Η εικόνα στη λιανική αγορά

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 2,118 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση 35,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ένταση των πιέσεων που δέχεται η αγορά και την ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των καταναλωτών.

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές

Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι την Τρίτη 31 Μαρτίου το diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 1.582,08 δολάρια ανά τόνο, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 15,19 δολάρια.

Τι αλλάζει σε καύσιμα και εισιτήρια το επόμενο δίμηνο

Παράλληλα, για την επόμενη ημέρα καταγράφεται έντονη διόρθωση, γεγονός που ενδέχεται να προσφέρει πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να αλλάζει τη συνολική ανοδική τάση.

Περιορισμένο όφελος για τους καταναλωτές

Στην πράξη, η επιδότηση λειτουργεί κυρίως ως μηχανισμός συγκράτησης των αυξήσεων και όχι ως μέτρο ουσιαστικής μείωσης των τιμών.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου εξαρτάται από την πορεία των διεθνών τιμών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν έντονα την αγορά καυσίμων.