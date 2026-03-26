Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα

Το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2026 στην Αθήνα τίθεται σε εφαρμογή από τις 2 Απριλίου με διευρυμένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

Το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2026 τίθεται σε εφαρμογή στις αρχές Απριλίου, σηματοδοτώντας την είσοδο της αγοράς σε ρυθμούς εορταστικής περιόδου. Στην Αθήνα, τα καταστήματα προσαρμόζουν τη λειτουργία τους με διευρυμένες ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των ημερών.

Η σχετική πρόταση έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας για το διάστημα πριν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Παράλληλα, από την ίδια περίοδο ξεκινά το εορταστικό ωράριο και στη Θεσσαλονίκη.

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο

Η έναρξη του εορταστικού ωραρίου τοποθετείται την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, οπότε και τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν με συνεχές ωράριο έως τις 21.00. Το ίδιο διευρυμένο ωράριο ισχύει και την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Το Σάββατο 4 Απριλίου τα καταστήματα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο έως τις 16.00, ενώ την Κυριακή 5 Απριλίου θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11.00 έως τις 16.00, δίνοντας μια επιπλέον ευκαιρία για αγορές.

Το ωράριο τη Μεγάλη Εβδομάδα

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η αγορά κινείται σε έντονους ρυθμούς, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά σε εκτεταμένο ωράριο. Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, η λειτουργία διαμορφώνεται από τις 09.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ.

Η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου διαφοροποιείται, καθώς τα καταστήματα ανοίγουν αργότερα, στις 13.00, και λειτουργούν έως τις 19.00, προσαρμοζόμενα στο κλίμα της ημέρας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα πριν το Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η αγορά θα είναι ανοιχτή από τις 09.00 έως τις 15.00, δίνοντας την τελευταία δυνατότητα για αγορές πριν από την Ανάσταση. Πρόκειται για μια ημέρα αυξημένης κίνησης, καθώς οι καταναλωτές ολοκληρώνουν τις πασχαλινές προμήθειες.

Στη συνέχεια, την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ αργία ισχύει και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, οπότε και ολοκληρώνεται το εορταστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.