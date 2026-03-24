ΟΡΙΣΤΙΚΟ! «Κλειδώνει» την Πέμπτη o κατώτατος μισθός – Πού θα φτάσει

Από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 920 ευρώ, επηρεάζοντας εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και σειρά επιδομάτων.

Ο κατώτατος μισθός από τις αρχές Απριλίου του 2026 αναμένεται να αναπροσαρμοστεί στα 920 ευρώ, με την τελική απόφαση να «κλειδώνει» την Πέμπτη μέσω του υπουργικού Συμβουλίου. Η αύξηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 40 ευρώ σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων, με την κυβέρνηση να επιλέγει μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση, επιδιώκοντας την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος χωρίς να ξεπερνώνται τα όρια της οικονομίας.

Πώς επηρεάζονται εργαζόμενοι και μισθολογικές κλίμακες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 650.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς λειτουργεί ως κοινή βάση για τον καθορισμό αποδοχών.

Από τον Απρίλιο του 2026, η αναπροσαρμογή δεν περιορίζεται μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά επεκτείνεται και στον εισαγωγικό μισθό του Δημοσίου, καθώς και σε όλα τα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό.

Οι αλλαγές για εργαζόμενους με προϋπηρεσία

Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές όσων διαθέτουν προϋπηρεσία, με βάση το ισχύον σύστημα τριετιών.

Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι με μία τριετία θα δουν τον μισθό τους να διαμορφώνεται στα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες στα 1.117 ευρώ, ενώ για όσους έχουν τρεις τριετίες οι αποδοχές θα φτάσουν τα 1.230 ευρώ.

Οι επιπτώσεις σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν περιορίζεται στους μισθούς, αλλά επηρεάζει και μια σειρά επιδομάτων που συνδέονται άμεσα με αυτόν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, τα επιδόματα μητρότητας και γονικών αδειών, καθώς και εποχικά βοηθήματα για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως και άλλες παροχές που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι λόγοι πίσω από τη συγκρατημένη αύξηση

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για σημαντικότερη αύξηση, ακόμη και έως 70 ευρώ, το τελικό ύψος της αναπροσαρμογής φαίνεται να περιορίζεται λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην οικονομία, σε συνδυασμό με τις ήδη ορατές αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιμα, δημιουργούν πιέσεις που επηρεάζουν τον πληθωρισμό και το κόστος βασικών αγαθών.

Ο στόχος για τα 950 ευρώ μετατίθεται

Η επιλογή του πιο συγκρατημένου σεναρίου οδηγεί σε αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασμού για τον κατώτατο μισθό.

Ο στόχος για προσέγγιση των 950 ευρώ δεν εγκαταλείπεται, ωστόσο μετατίθεται χρονικά για το 2027, όπως προβλέπεται πλέον στον κυβερνητικό σχεδιασμό, διατηρώντας την κατεύθυνση για σταδιακή αύξηση των αποδοχών.

Με πληροφορίες από Οικονομικό Ταχυδρόμο