Καιρός Πάσχα 2026: Τα Μερομήνια «μίλησαν» – Τι μας περιμένει

Πίνακας περιεχομένων

Τα Μερομήνια δείχνουν ανοιξιάτικο καιρό για το Πάσχα με ήπιες εναλλαγές, χωρίς ακραία φαινόμενα, αν και δεν αποτελούν επιστημονική πρόγνωση.

Ο καιρός του Πάσχα απασχολεί κάθε χρόνο χιλιάδες πολίτες, με αρκετούς να στρέφονται, πέρα από τα σύγχρονα προγνωστικά μοντέλα, και στα Μερομήνια για μια πιο παραδοσιακή εκτίμηση. Η συγκεκριμένη μέθοδος, παρότι δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, εξακολουθεί να διατηρεί τη δημοτικότητά της.

Για το φετινό Πάσχα, οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα Μερομήνια συγκλίνουν σε ένα ήπιο καιρικό μοτίβο, με ανοιξιάτικες συνθήκες και εναλλαγές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται έντονα ή ακραία φαινόμενα.

Πώς διαμορφώνεται ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα

Η εικόνα της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, χαρακτηρίζεται από σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες. Εναλλαγές ανάμεσα σε ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό των ημερών.

Οι θερμοκρασίες και η γενικότερη αίσθηση του καιρού παραπέμπουν περισσότερο σε ανοιξιάτικο περιβάλλον, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν έντονα τις δραστηριότητες των ημερών.

Τι αναμένεται από Μεγάλη Παρασκευή έως Κυριακή του Πάσχα

Καθώς πλησιάζουν οι κορυφαίες ημέρες των εορτών, ενδέχεται να εμφανιστούν παροδικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο καταγράφεται πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές σε ορισμένες περιοχές.

Ωστόσο, η εικόνα φαίνεται να βελτιώνεται την Κυριακή του Πάσχα, όπου ο καιρός προβλέπεται πιο σταθερός στις περισσότερες περιοχές, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις παραδοσιακές δραστηριότητες της ημέρας.

Η φιλοσοφία των Μερομηνίων

Τα Μερομήνια αποτελούν μια λαϊκή πρακτική πρόβλεψης του καιρού, βασισμένη στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Από αυτές τις παρατηρήσεις επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων για τους επόμενους μήνες.

Παρότι δεν εντάσσονται στις επιστημονικές μεθόδους πρόγνωσης, πολλοί τα αντιμετωπίζουν ως έναν εναλλακτικό οδηγό, που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει την πραγματικότητα.

Τι λένε οι ειδικοί για την αξιοπιστία

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πιο αξιόπιστη εικόνα για τον καιρό του Πάσχα προκύπτει λίγες ημέρες πριν, και συγκεκριμένα στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, όταν τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να δώσουν πιο ακριβείς προβλέψεις.

Παρά το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν τα Μερομήνια, η επιστημονική πρόγνωση παραμένει το βασικό εργαλείο για την εκτίμηση των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον προγραμματισμό των ημερών των εορτών.