Επίδομα 300 ευρώ ΧΩΡΙΣ αίτηση: Ποιοί οι δικαιούχοι που θα το λάβουν

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θέτει σε ισχύ καινούργια χρηματική ενίσχυση 300 ευρώ για άτομα σε μακροχρόνια ανεργία, στο πλαίσιο των δράσεων επιστροφής στην ενεργό απασχόληση.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν ενημερωμένα τα ατομικά και τραπεζικά τους δεδομένα, αφού τα χρήματα κατατίθενται απευθείας στον καταχωρημένο λογαριασμό τους.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θέτει σε ισχύ καινούργια χρηματική ενίσχυση 300 ευρώ για άτομα σε μακροχρόνια ανεργία, στο πλαίσιο των δράσεων επιστροφής στην ενεργό απασχόληση.

Σύμφωνα με το newmoney, το κρίσιμο σημείο είναι πως οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να κάνουν αίτηση, καθώς η ΔΥΠΑ αναγνωρίζει αυτόματα τους δικαιούχους που καλύπτουν τις προδιαγραφές και εκτελεί την πληρωμή.

Ποιοι λαμβάνουν την ενίσχυση

Δικαιούχοι ορίζονται οι άνεργοι οι οποίοι:

Είναι καταγεγραμμένοι στις λίστες της ΔΥΠΑ για διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Έχουν ολοκληρώσει το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), δηλαδή μια προσωπική στρατηγική επαγγελματικής αποκατάστασης σε συνεννόηση με εξειδικευμένο σύμβουλο.

Κανόνες για την παροχή της βοήθειας

Οι βασικοί όροι είναι οι παρακάτω:

Παραμονή στη ΔΥΠΑ ως άνεργος για πάνω από πέντε έτη.

Δημιουργία Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Εφαρμογή των καθορισμένων εισοδηματικών περιορισμών.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν ενημερωμένα τα ατομικά και τραπεζικά τους δεδομένα, αφού τα χρήματα κατατίθενται απευθείας στον καταχωρημένο λογαριασμό τους.

Οικονομικά κριτήρια

Τα μέγιστα επίπεδα εισοδήματος ορίζονται ως εξής:

Μόνες/οι: μέχρι 16.000 ευρώ τον χρόνο.

Ζευγάρια ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: μέχρι 24.000 ευρώ, με αύξηση 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Οικογένειες με έναν γονέα: μέχρι 27.000 ευρώ, με πρόσθετα 3.000 ευρώ ανά παιδί μετά το αρχικό.

Η ενίσχυση των 300 ευρώ υπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα των ληπτών και αφαιρείται από τη μελλοντική πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).

750 ευρώ έκτακτη παροχή μέσω Voucher για απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ξεκινά σύντομα η αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα επιταγών (voucher) της ΔΥΠΑ που θα παρέχει εκπαιδευτικό βοήθημα μέχρι 750 ευρώ σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό κλάδο θα έχει τη δυνατότητα να λάβει έως 750 ευρώ.